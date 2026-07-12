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El "cruento" incendio de Los Gallardos queda estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas

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Turre (Almería), 12 jul (EFE).- El incendio en Los Gallardos (Almería), que ha causado la muerte a doce personas, ha quedado este domingo estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros, tras lo que las 1.000 personas que estaban aún desalojadas pueden volver a sus hogares.

Los familiares de algunas de las víctimas extranjeras han comenzado a llegar a España para completar, con muestras de ADN, la identificación de los doce fallecidos, una tarea que realiza el departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que ha logrado obtener el perfil genético de las doce víctimas.

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 Durante la mañana un centenar de efectivos y voluntarios ha realizado batidas por las áreas calcinada ante la posibilidad de que hubiera alguna víctima más, entre las ocho denuncias por desapariciones ha recibido la Guardia Civil.

  Tras estos rastreos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comentado que tiene "la confianza certera, con un punto de certeza, de que no aparezcan ya más víctimas".

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 En cuanto a los heridos, cuatro personas continúan ingresadas estables dentro de la gravedad en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

   Las buenas condiciones meteorológicas, que ayer lograron frenar el incendio y que han continuado durante la noche y madrugada, y el arduo trabajo del gran dispositivo desplegado desde el pasado jueves, integrado por el Plan Infoca, la UME, Guardia Civil y Bomberos del Levante Almeriense, ha permitido que el incendio se haya dado por estabilizado a las 11:00 horas.

  Desde el Puesto de Mando Avanzado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el "cruento incendio" está "perimetrado y acotado, sin peligro de llama".

Esta evolución marca "el principio del fin, por así decirlo, de este terrorífico incendio que ha abatido récords en cuanto a velocidad" en la historia de la comunidad.

Esta estabilización, que desciende la emergencia a situación operativa 1, ha permitido autorizar que "todo el mundo podrá volver a sus casas" a lo largo de este domingo "de manera progresiva" y "con todas las garantías".

Moreno ha indicado que "casi todas (las viviendas) se han mantenido intactas" gracias al intenso trabajo de protección desplegado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha visitado el lugar, ha anunciado que, a pesar de que la emergencia ha descendido a la situación operativa 1 la Unidad Militar de Emergencias (UME) no abandonará la zona, aunque este nivel implique habitualmente su repliegue: "La UME estará el tiempo que sea necesario, como hacemos siempre, para ayudar a la gente en lo que haga falta".

 En la zona también permanecerá un retén de vigilancia y refresco de unos 90 efectivos del Infoca apoyados por medios aéreos, siete autobombas, una Unidad Médica, una Unidad de drones (USISEM), y un semipesado posicionado en la zona.

Además, Protección Civil apoya a la Guardia Civil y a la UME con un total de 61 voluntarios y 40 profesionales en 18 zonas de búsqueda.

El presidente andaluz y la ministra de Defensa han realizado una comparecencia conjunta este domingo para destacar la coordinación y cooperación de las administraciones en la lucha contra este incendio y agradecer el trabajo de los centenares de efectivos desplegados.

"Ante las emergencias, todos unidos", ha subrayado la ministra, mientras, el presidente andaluz aseguraba que sin esa colaboración y coordinación "inteligente, honesta" entre las distintas administraciones "hubiera sido muy difícil llegar a la estabilización a la que hemos legado, y probablemente hubiera habido más víctimas".   A su lado, Robles ha afirmado: "Tenemos que decirlo alto y claro, tenemos unos profesionales excepcionales con independencia del uniforme que lleven". "Sintámonos orgullosos de nuestro país", ha sostenido.

Tanto la ministra como el presidente andaluz han exigido prudencia respecto a la investigación judicial sobre el origen del siniestro, vinculada preliminarmente a la caída de un cable de alta tensión.   

"Vamos a esperar a que sea el juzgado el que determine", ha zanjado Robles, tras apuntar que, en este tipo de contextos críticos, "solo los profesionales, insisto, solo los técnicos son los que pueden decir cuál es la estrategia más adecuada".

Juanma Moreno ha lanzado una firme advertencia de cara al verano y ha pedido tener "muy, muy, muy en serio la circunstancia que nos está trayendo el cambio climático" ante la media de 15 a 22 conatos de incendios diarios que sufre la región. EFE

ilm-mma-mam/dt/aam

(foto) (vídeo)

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