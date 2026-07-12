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El central serbio Andrej Popovic, nuevo fichaje del Almería procedente del Verona

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Almería, 12 jul (EFE).- El defensa serbio Andrej Popovic, de 20 años, es nuevo jugador del Almería, al que llega libre desde el Verona italiano y con el que ha firmado un contrato por seis temporadas, hasta junio de 2032, anunció este domingo el club andaluz.

Popovic, central zurdo de 1,93 metros de estatura, se convierte en el octavo fichaje estival de la UD Almería para luchar de nuevo por el ascenso a LaLiga EA Sports y es considerado por la entidad rojiblanca como una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro para reforzar el eje de su zaga con un jugador de gran proyección.

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El defensor balcánico, internacional por Serbia en sus categorías inferiores, quedó libre tras finalizar su etapa en el Verona, club italiano al que se incorporó hace dos temporadas, en la 2024/25, procedente del Partizán de Belgrado.

Es el octavo refuerzo para el nuevo proyecto que liderará Xavi García Pimienta como nuevo técnico de la UD Almería, cuya plantilla comenzará este lunes el trabajo de pretemporada.

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Con anterioridad, el club almeriense cerró los fichajes de los extremos Álex Sola (Granada) y el congoleño Brian Cipenga (Castellón), del central Jorge Pulido (Huesca), del delantero Miguel de la Fuente (adquirido en propiedad al Leganés) y del centrocampista Quim Junyent (Barça Atlètic), además de abonar al Braga la opción de compra por e medio luso André Horta y de renovar al atacante hispanobrasileño Leo Baptistao, que cumplió contrato el 30 junio.

Además, el Almería ha ampliado en un año, hasta junio de 2030, el contrato de su centrocampista senegalés Dion Lopy, de 24 años y que, tras su incorporación hace tres veranos desde el Stade de Reims francés, estaba vinculado con la entidad hasta 2029.

El plantel rojiblanco se pondrá en marcha este lunes a las órdenes de García Pimienta, primero con los habituales reconocimientos médicos antes de que los jugadores completen sus primeros ejercicios sobre el césped, apenas tres semanas después de concluir la pasada campana, un descanso condicionado por la disputa de una fase de ascenso en la que cayó en la final ante el Málaga.

El cuerpo técnico dispondrá de alrededor de un mes para preparar el inicio de LaLiga Hypermotion, fijado para los días 15 y 16 de agosto, con la tradicional concentración estival en Marbella (Málaga) a partir del 31 de julio. EFE

jmt/cc/ism

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