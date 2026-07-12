El Athletic descansa antes de afrontar sus primeros test de pretemporada

Bilbao, 12 jul (EFE).- La plantilla del Athletic Club disfruta este domingo de su primera jornada de descanso desde que comenzó el pasado lunes la pretemporada a las órdenes de su nuevo técnico, el alemán Edin Terzic, antes de afrontar la próxima semana los dos primeros test de preparación.

Los equipos vizcaínos del Derio y el Leioa, ambos de Tercera RFEF, serán el miércoles y el sábado los rivales ante los que el equipo rojiblanco saldrá de su rutina de entrenamientos en Lezama para empezar a asimilar sobre el césped los sistemas que quiere implantar el entrenador renano.

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Terzic iniciará esta segunda semana con un grupo de 28 futbolistas, dos menos que los citados el lunes para las pruebas médicas.

A Gorosabel se le detectó una lesión muscular moderada en esos reconocimientos que probablemente le mantenga aún varios días fuera del grupo y el sábado se anunció el traspaso al Cádiz de Urko Izeta, la segunda salida confirmada esta semana tras la de Unai Gómez al Udinese italiano.

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Sin los mundialistas Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte, ya en semifinales, ni el capitán Iñaki Williams, de vacaciones tras quedar eliminado con Ghana, los amistosos de La Florida y Sarriena se presentan como un buen escaparate, sobre todo para los cinco canteranos que han comenzado la pretemporada con el primer equipo.

El portero Mikel Santos, los defensas Johaneko Louis-Jean e Iker Monreal y los delanteros Elijah Gift y Selton Sánchez, este último ya con cierto bagaje en la élite, tratarán sin duda de ganarse la confianza de un Terzic acostumbrado a trabajar con los talentos más jóvenes en su etapa en Dortmund.

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También serán buenos rodajes para Prados, después del año prácticamente en blanco que se pasó el navarro debido a una grave lesión de rodilla, y para otros dos centrocampistas que brillaron el pasado curso en sus cesiones al Racing y el Castellón, Canales y Gerenabarrena, y que ilusionan en Bilbao.

Además de los partidos contra Derio y Leioa, la semana de trabajo del Athletic presenta cuatro entrenamientos -lunes, martes, jueves a puerta abierta y viernes- antes de disfrutar de descanso el domingo 19. EFE

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