Detenido por robar a punta de pistola 73.000 euros en un salón de juego de Córdoba

Córdoba, 12 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 63 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación con arma de fuego y otro de tenencia ilícita de armas tras participar en un robo a un salón de juegos de la localidad de Pinos Puente (Granada), del que se llevó 73.000 euros.

Los hechos, según un comunicado del instituto armado, tuvieron lugar el pasado 29 de mayo cuando dos individuos, ocultando su identidad con cascos integrales y portando armas cortas de fuego, irrumpieron en el local y amenazaron a dos empleados que se encontraban en el interior.

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Tras hacerse con un botín de 73.000 euros, abandonaron el establecimiento y huyeron en una motocicleta.

Las primeras pesquisas permitieron averiguar que la motocicleta utilizada en la huida había sido sustraída el día anterior al robo en Granada capital.

Este dato, unido al resto de evidencias recabadas durante la investigación, permitió identificar a uno de los presuntos autores. Con los indicios obtenidos, los agentes solicitaron al juzgado competente autorización para la entrada y registro del domicilio del sospechoso.

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La actuación se llevó a cabo con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.

Durante el registro fueron intervenidos 6.000 euros en efectivo y dos armas cortas, una pistola Beretta del calibre 22 equipada con silenciador y una pistola marca Star, cromada y con el número de serie borrado.

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Como resultado de la operación, la Guardia Civil detuvo al sospechoso como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación con arma de fuego y otro de tenencia ilícita de armas.

Al día siguiente también localizaron la motocicleta utilizada durante el robo que había sido abandonada en una acequia.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, que decretó su libertad con cargos.

La investigación continúa abierta a fin de localizar y detener al segundo implicado en el robo. EFE