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Detenida una empleada de un hotel de San Sebastián por robar efectos por 63.000 euros

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San Sebastián, 12 jul (EFE).- Una trabajadora de un hotel de San Sebastián ha sido detenida por la Policía Municipal acusada de robar joyas y dinero en efectivo del interior de una habitación por valor de 63.000 euros, han informado este domingo fuentes municipales.

Entre los efectos sustraídos se encontraba un reloj Rolex, unos pendientes de oro, una pulsera de diamantes y 600 dólares estadounidenses.

Los hechos ocurrieron este sábado, cuando agentes de la Policía Municipal fueron alertados de lo ocurrido y se desplazaron al establecimiento hotelero, donde custodiaron la habitación en la que se había producido el robo.

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Asimismo, efectivos de la unidades de Investigación y de Inspecciones Técnico-Policiales acudieron también al hotel, mientras las víctimas eran trasladadas para prestar declaración.

Como resultado de las primeras investigaciones, se detuvo a una trabajadora del hotel a la que se intervino en un primer momento una de las piezas sustraídas, concretamente una pulsera.

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Posteriormente, una vez trasladada a dependencias policiales, durante el cacheo realizado por los agentes de custodia antes de su ingreso en los calabozos, los policías localizaron en su poder los pendientes y el reloj robados en la habitación.

La Guardia Municipal, que logró recuperar los efectos sustraídos, mantiene la investigación abierta para el total esclarecimiento de los hechos. EFE

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