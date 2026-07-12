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Desmantelada en Torrevieja (Alicante) una organización dedicada a fabricar y vender 'tusi'

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Torrevieja (Alicante), 12 jul (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado en Torrevieja (Alicante) una organización criminal presuntamente dedicada a la elaboración y venta de cocaína rosa o 'tusi' y ha detenido a once personas, tras una operación en la que se localizaron dos laboratorios clandestinos para la producción de esta sustancia.

La operación, denominada 'Suebicum', se ha saldado con el arresto de ocho hombres y tres mujeres, de entre 21 y 36 años, a quienes se atribuyen los presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, según ha informado este domingo la Guardia Civil.

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La investigación comenzó el pasado marzo a raíz de varios robos con fuerza en viviendas y robos con violencia cometidos en Torrevieja.

Las pesquisas permitieron identificar la vivienda en la que residía el presunto autor de esos hechos junto a otros miembros del grupo y descubrir la presunta actividad de tráfico de drogas.

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Las investigaciones llevaron a los agentes hasta otros inmuebles utilizados por la organización, donde comprobaron que dos de las cuatro viviendas registradas funcionaban como laboratorios clandestinos donde se elaboraba y preparaba el 'tusi' para su distribución, principalmente en las zonas de ocio de Torrevieja.

En los registros, realizados con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), la Guardia Civil intervino 12 gramos de 'tusi', 30 gramos de anfetamina, 820 euros en efectivo y abundante material empleado para la elaboración y dosificación de la droga.

Según la Guardia Civil, el 'tusi', pese a su nombre popular, no es cocaína, sino una mezcla de distintas sustancias psicotrópicas, cuya composición puede variar.

Los once detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Torrevieja.

Diez de ellos quedaron en libertad con medidas cautelares, mientras que el undécimo ya se encontraba en prisión por su presunta implicación por los delitos de robo con violencia. EFE

pvb/bel/ess

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