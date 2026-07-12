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Desaconsejan por seguridad una pantalla gigante en Pamplona para la semifinal del Mundial

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Pamplona, 12 jul (EFE).- La Junta Local de Protección Civil, tras analizar la petición de PSN, ha desaconsejado colocar una pantalla gigante en la plaza de Yamaguchi de Pamplona este martes para seguir el partido de semifinales del Mundial de fútbol entre España y Francia, principalmente por motivos de seguridad en plena celebración de los Sanfermines.

También alega motivos de dispositivo sanitario y otros factores relacionados con los servicios de limpieza o baños públicos para desaconsejar la posibilidad de colocar este dispositivo en la plaza de Yamaguchi el próximo martes 14 de julio para seguir la semifinal del Mundial de fútbol que disputarán España y Francia.

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Según recuerda el consistorio en una nota, hace dos años, también un 14 de julio, ya se colocó una pantalla gigante en la plaza de Yamaguchi con motivo de la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra.

Las circunstancias son diferentes, tal y como se ha comentado en Junta Local de Protección Civil, principalmente por dos factores: por una parte, el rival de la semifinal es Francia y en una fecha en la que muchas personas del país vecino vienen a Pamplona a las fiestas lo que puede conllevar problemas de orden público.

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Por otra parte, se prevén en Pamplona 35 grados poco antes del partido con el riesgo para la salud que conllevan las alertas por altas temperaturas en una plaza como la de Yamaguchi con poco espacio de sombra.

A estos aspectos, se unen otros relacionados con los dispositivos policiales y sanitarios, pues la semifinal del Mundial coincide con la salida de la corrida de toros y, si se alarga, con los fuegos artificiales e incluso el Pobre Mí, actos masivos en fiestas que tienen destinados muchos recursos humanos para que se desarrollen con normalidad.

Tampoco se pueden garantizar servicios de limpieza para adecentar la zona antes y después ni la disponibilidad de baños públicos.

En la Junta Local de Protección Civil celebrada este domingo se ha comentado la previsión de colocar una pantalla gigante en la ciudad si la selección española llega a la final del Mundial de fútbol. Esa final tendrá lugar el domingo 19 de julio, a las 21 horas.

En ese caso, las condiciones y circunstancias cambian, ya que los Sanfermines habrán terminado, no se solaparán dispositivos y despliegues policiales y sanitarios como ocurre en fiestas y, además, la afluencia potencial de personas sería menor, pues no habría tantos visitantes y turistas.

Este escenario de la colocación de una pantalla para la final se valorará a partir del miércoles, una vez concluya el partido y se sepa si España se clasifica. Sería entonces cuando se organizarían los recursos policiales, sanitarios y de limpieza para que todo se desarrolle sin riesgos. EFE

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