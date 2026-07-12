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Controlado el incendio de Benahavís (Málaga) que obligó a desalojar a 2.053 personas

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Málaga, 12 jul (EFE).- El incendio urbano forestal de Benahavís (Málaga), declarado el pasado jueves y que obligó a desalojar a 2.053 personas que ya pudieron volver a sus casas, está controlado y se trabaja en su extinción, mientras que el fuego iniciado en la localidad de Humilladero, también en Málaga, ha sido apagado en su totalidad.

El siniestro de Benahavís se pudo controlar en la tarde de este sábado, lo que significa que todo su perímetro quedó rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación o quemada, aunque puedan quedar en su interior puntos calientes.

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Los efectivos, que lograron estabilizarlo a las 20:30 horas del viernes, trabajan en su remate y liquidación, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).

Tras estabilizarse, pudieron regresar a sus viviendas quienes aún permanecían desalojados de varias zonas, se levantó el confinamiento de 370 vecinos de la urbanización Montemayor y la Junta de Andalucía desactivó a las 21:39 horas del mismo viernes la fase de emergencia del Plan Infoca, que descendió a fase de preemergencia situación operativa 0.

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Fueron desalojadas 1.013 personas de la urbanización Los Flamingos; 687 de Parque Botánico; 96 de los apartamentos Four Seasons; 132 de Marbella Hills y 125 de la zona de Caserías del Esperonal.

El incendio comenzó en la cuneta de la autopista AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se extendió a una arboleda por la zona de la Urbanización Montemayor.

Por su parte, el incendio de Humilladero, declarado este viernes y por el que hubo que movilizar a cinco medios aéreos, quedó extinguido a las 22:30 horas de este sábado, después de que quedar controlado a las 19:10 horas de ese mismo día, aunque ya se había logrado estabilizar en la madrugada de este viernes, pocas horas después de iniciarse. EFE

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