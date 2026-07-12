Cataluña avisa a los propietarios forestales: "Todo el mundo debe tener plan de gestión"

Barcelona, 12 jul (EFE).- El conseller catalán de Agricultura y Ganadería, Òscar Ordeig, ha avisado este domingo a los propietarios forestales de que "todo el mundo debe tener un plan de gestión" que contribuya a prevenir los incendios en estas zonas.

En declaraciones a RAC1 este domingo, ha defendido que la administración debe "hacer fácil" para los propietarios tanto el cumplimiento de esta obligación como la actividad económica en los bosques para fomentar sectores como la bioeconomía.

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Como ejemplo, ha explicado que es posible llevar a cabo planes de gestión "agrupados", algo de lo que se encarga el Centro de la Propiedad Forestal, que ha visto incrementados sus recursos a estos efectos.

"Se tiene que hacer mucho trabajo en muchos frentes. No lo haremos en dos días", ha dicho Ordeig, aunque ha advertido de que "no todo se puede hacer con el dinero de la administración".

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El conseller ha recordado que todos los ayuntamientos deben tener un plan de prevención de incendios y ha reivindicado las subvenciones que ha activado la Generalitat para ayudar a los municipios a cumplir con ello.

También ha aprovechado para trasladar el pésame del Govern por las víctimas en el incendio de Los Gallardos (Almería) y su solidaridad con los afectados por los fuegos en Cataluña.

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Ante la ola de calor con temperaturas "extremadamente altas" prevista para la próxima semana, el conseller ha pedido prudencia y seguir las recomendaciones de las autoridades, especialmente si se decretan confinamientos.

Así, ha recalcado que la prioridad del Govern en Cataluña es crear franjas de protección y que ya ha definido 14 ejes de confinamiento, "cortafuegos" para evitar que los incendios se propaguen.

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La Generalitat actúa en estos momentos en tres ejes: son los de Girona, Ebre y Martorell (Barcelona).

"Esto tardará ocho años", ha dicho Ordeig, que ha apostado por estrechar la colaboración con los alcaldes, el territorio y los agricultores para mejorar la gestión de los bosques. EFE

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