Castro no perdona en Lekeitio y es más líder de la ARC 2

Bilbao, 12 jul (EFE).- La embarcación cántabra de Castro ha consolidado su liderato en la Liga ARC 2 tras sumar una clara victoria en la II Bandera Burdinola disputada en aguas de Lekeitio, sexta regata puntuable para la tercera división de traineras.

'La Marinera' ha superado en 30 segundos a los también cántabros de la 'Virgen del Carmen' de Camargo y en 1.21 a la 'Jarrilera' de Portugalete. Deusto B, Mutriku, Busturialdea y Laredo han completado la clasificación de la regata y Lutxana ha sido descalificado tras maniobrar por estribor en la segunda ciaboga.

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Después de seis pruebas, la general de la ARC 2 sigue encabezada por Castro, con 47 puntos, seguida de Camargo (43), Portugalete (35), Deusto B (29), Busturialdea (25), Mutriku (17), Laredo (14) y Lutxana (5). EFE

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