Trece comunidades en aviso por calor y lluvias, con País Vasco y Galicia en nivel naranja

Madrid, 11 jul (EFE).- Trece comunidades autónomas están este sábado bajo aviso por calor y/o tormentas y lluvias, con el País Vasco y Galicia en nivel naranja (peligro importante); la primera por temperaturas de hasta 39 grados, y la segunda por precipitaciones de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora junto con rachas de viento que podrán ser muy fuertes y granizo.

Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), publicadas en su página web, están en nivel naranja la provincia de A Coruña y el centro de Lugo, en Galicia, ante la previsión de fuertes tormentas y lluvias.

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Asimismo está naranja, aunque por calor, el País Vasco. Se prevén temperaturas de hasta 39 grados en la cuenca del Nervión en Álava, mientras que en el interior de Gipuzkoa y Bizkaia podrían alcanzarse máximas de 38 grados.

Al País Vasco en aviso naranja, se suman este sábado en nivel amarillo, también por calor, las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León (también por tormentas).

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Además, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia (asimismo en naranja por lluvias y tormentas), Madrid, Navarra y La Rioja. También está en amarillo Asturias, pero por tormentas.

Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la península y Baleares, llegando a 38 en regiones de la meseta sur, Andalucía oriental, Ebro y aledaños, Cantábrico oriental, Miño y Mallorca.

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En Andalucía, están en nivel amarillo (peligro bajo) por calor las provincias de Jaén y Granada, colindante con Almería, que este sábado está libre de avisos meteorológicos mientras continúa activo el devastador incendio de Los Gallardos.

Se prevén hasta 39 grados en Cazorla y Segura (Jaén) y hasta 38 grados en Guadix y Baza (Granada). En Almería capital las temperaturas oscilarán entre 22 y 32 grados, según las predicciones de la Aemet.

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En la provincia de Almería se prevé cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas; temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, que será localmente notable en el litoral del Levante.

Soplarán vientos flojos de componente este, con intervalos moderados por la tarde, según las predicciones.

En el caso de otras provincias peninsulares bajo aviso amarillo, como en el caso de Madrid, se podrán alcanzar 38 grados en casi todo el territorio y puntualmente 39 grados en zonas bajas del valle del Henares y del Jarama; en la sierra las máximas serán de 35 grados. EFE

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