Espana agencias

Sumar renueva su dirección en la asamblea de este sábado tras su grave crisis interna

Guardar
Google icon

Madrid, 11 jul (EFE).- El partido Movimiento Sumar celebra este sábado su asamblea extraordinaria en la que renovará su dirección tras sufrir una grave crisis interna e inaugurará una nueva etapa sin Yolanda Díaz, que se desvincula por completo de los asuntos orgánicos de la formación que ella fundó en 2023.

Está previsto, no obstante, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo acuda como público al acto de clausura de la asamblea el sábado por la tarde, han confirmado a EFE fuentes del partido.

PUBLICIDAD

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, serán elegidas nuevas líderes de Movimiento Sumar en esta asamblea al encabezar la única candidatura presentada para el grupo coordinador, el máximo órgano de dirección del partido.

Ambas sustituirán a Lara Hernández, que el pasado día 1 anunció que dejaba el partido y denunció ser víctima de una "campaña de desprestigio" por parte del sector crítico, que es el que ahora asume las riendas de la formación.

PUBLICIDAD

Fuentes de Movimiento Sumar reconocen que es un momento "difícil" pero subrayan la necesidad de trabajar para lograr una organización "cosida y unida", consolidando además la presencia territorial.

Los 304 delegados de Movimiento Sumar convocados este sábado elegirán a la nueva dirección, en la que seguirá el ministro de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun, y donde hay ausencias destacadas.

Entre ellas la de Yolanda Díaz, que fundó el partido en 2023 y lo lideró hasta 2024, pero que ahora se desvincula por completo de los asuntos orgánicos de la formación al no ocupar ningún puesto en la candidatura.

La asamblea, a la que están invitadas representantes de los sindicatos y de otros partidos de izquierdas, aprobará el documento político que marcará el rumbo de Movimiento Sumar en esta nueva etapa, con la posibilidad de introducir cambios.

Un documento en el que la formación reconoce el "desgaste" que provocan las causas judiciales que afectan a sus socios de Gobierno del PSOE y en la que abre la puerta a "alianzas coyunturales" con fuerzas independentistas, tras el ofrecimiento de Gabriel Rufián (ERC) a liderar las izquierdas en las próximas elecciones generales.

Todo ello en pleno proceso de refundación de la coalición Sumar, en el que participan Movimiento Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes, que tienen pendiente todavía la elección de un nuevo candidato o candidata tras la renuncia de Yolanda Díaz a volver a ir en listas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Embalses España: la reserva de agua bajó este sábado 11 de julio

La reserva de agua en el país bajó en un -1,35 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Embalses España: la reserva de agua bajó este sábado 11 de julio

Incendios en España, en directo: los servicios de extinción vigilan los focos activos ante el riesgo extremo por altas temperaturas

La combinación de calor acumulado, viento y baja humedad mantiene en alerta a gran parte de la Península

Incendios en España, en directo: los servicios de extinción vigilan los focos activos ante el riesgo extremo por altas temperaturas

¿Cómo estará el clima en Zaragoza?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en Zaragoza?

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Valencia este 11 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Valencia este 11 de julio

Predicción del clima en Sevilla para antes de salir de casa este 11 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima en Sevilla para antes de salir de casa este 11 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

ECONOMÍA

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

La mano de De la Fuente y el pie de Merino llevan a España otra vez al triunfo

La mano de De la Fuente y el pie de Merino llevan a España otra vez al triunfo

Así te hemos contado la victoria de España sobre Bélgica en el partido de cuartos de final del Mundial

Mikel Merino, salvador de España y récord histórico en los Mundiales: “Todavía no me lo creo”

Partidos del Mundial 2026, hoy 11 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los cuartos de final

Los memes más graciosos del partido de España y Bélgica: de ‘Mikel Nazario’ al gafe de IShowSpeed