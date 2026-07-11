Sumar renueva su dirección en la asamblea de este sábado tras su grave crisis interna

Madrid, 11 jul (EFE).- El partido Movimiento Sumar celebra este sábado su asamblea extraordinaria en la que renovará su dirección tras sufrir una grave crisis interna e inaugurará una nueva etapa sin Yolanda Díaz, que se desvincula por completo de los asuntos orgánicos de la formación que ella fundó en 2023.

Está previsto, no obstante, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo acuda como público al acto de clausura de la asamblea el sábado por la tarde, han confirmado a EFE fuentes del partido.

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La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, serán elegidas nuevas líderes de Movimiento Sumar en esta asamblea al encabezar la única candidatura presentada para el grupo coordinador, el máximo órgano de dirección del partido.

Ambas sustituirán a Lara Hernández, que el pasado día 1 anunció que dejaba el partido y denunció ser víctima de una "campaña de desprestigio" por parte del sector crítico, que es el que ahora asume las riendas de la formación.

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Fuentes de Movimiento Sumar reconocen que es un momento "difícil" pero subrayan la necesidad de trabajar para lograr una organización "cosida y unida", consolidando además la presencia territorial.

Los 304 delegados de Movimiento Sumar convocados este sábado elegirán a la nueva dirección, en la que seguirá el ministro de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun, y donde hay ausencias destacadas.

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Entre ellas la de Yolanda Díaz, que fundó el partido en 2023 y lo lideró hasta 2024, pero que ahora se desvincula por completo de los asuntos orgánicos de la formación al no ocupar ningún puesto en la candidatura.

La asamblea, a la que están invitadas representantes de los sindicatos y de otros partidos de izquierdas, aprobará el documento político que marcará el rumbo de Movimiento Sumar en esta nueva etapa, con la posibilidad de introducir cambios.

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Un documento en el que la formación reconoce el "desgaste" que provocan las causas judiciales que afectan a sus socios de Gobierno del PSOE y en la que abre la puerta a "alianzas coyunturales" con fuerzas independentistas, tras el ofrecimiento de Gabriel Rufián (ERC) a liderar las izquierdas en las próximas elecciones generales.

Todo ello en pleno proceso de refundación de la coalición Sumar, en el que participan Movimiento Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes, que tienen pendiente todavía la elección de un nuevo candidato o candidata tras la renuncia de Yolanda Díaz a volver a ir en listas. EFE

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