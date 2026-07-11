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Reclaman más apertura y coordinación entre comunidades con sus datos educativos

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Logroño, 11 jul (EFE).- España cuenta con numerosas bases de datos de Educación, principalmente en las comunidades autónomas, y es necesaria una mayor coordinación entre ellas para hacer un uso correcto de esa información que, además debe estar abierta a los investigadores.

Así lo ha explicado María Jesús Mancebón, que preside la Asociación de Economía de la Educación y que ha participado en Logroño en el 34 congreso de esta entidad que ha reunido a expertos en el manejo de datos como los de niveles académicos o socioeconómicos educativos.

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La ley Orgánica de Educación de 2003 marcó "un salto cualitativo muy importante" para recopilar datos educativos de forma más homogénea en toda España "pero ahora esas variables las custodian las comunidades autónomas y no se ponen al servicio de un acceso público", ha lamentado.

"En Estados Unidos los investigadores tienen muy fácil acceso a toda esta información de microdatos, hay una transparencia en la que España tiene mucho trabajo por hacer", ha criticado Mancebón.

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"Cuando queremos investigar recurrimos a las comunidades y en función de la sensibilidad que tengan los consejeros del momento podemos realmente conseguir más o menos datos, es una pena que eso sea así", ha explicado.

Incide en que "a nivel internacional está demostrado que el principal predictor del rendimiento escolar es la situación socioeconómica de las familias" y "es importante que esa información se recopile, que no se hace, y que sea transparente para ayudar a la libertad de elección de las familias" sobre el centro escolar.

Tampoco los investigadores tiene un acceso completo a los datos de algunas pruebas de diagnóstico que se hacen en España, ha asegurado, aunque ha admitido que "el Instituto Nacional de Evaluación Educativa está haciendo una gran labor en ese sentido".

"Pero aún así creemos que es necesario poder tener acceso a las bases de datos en las comunidades y a nivel nacional, no solo a los resultados y a los informes finales" para "para tener evidencias empíricas basadas en datos" y "proponer soluciones a problemas del sistema educativo".

En el encuentro ha participado también Eugenio González, director del TIMSS & PIRLS International Study Center de Estados Unidos, experto en el diseño de las bases de datos educativas internacionales de mayor prestigio, como PISA, PIAAC, TIMSS y PIRLS.

Ha incidido en que los trabajos con datos socieconómicos en educación permiten comprobar, como, por ejemplo, que Estados Unidos, "aunque es el país con el mayor poder económico del mundo, no rinde al nivel que debería en base a eso".

Sus estudios concluyen que en gran medida es "por cómo se financia la educación y cómo se organiza" ya que "los países con sistemas más centralizados tienden a desempeñarse mejor que en los que hay descentralización, (como ocurre en Estados Unidos) porque hay más diferencias".

También es una situación que observan en España "porque hay diferentes centros autonómicos donde se decide qué se enseña y eso puede llevar a duplicidades o cambios en las formas de evaluar", ha concluido.EFE

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