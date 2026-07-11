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Paula Badosa gana un título dos años después y se acerca al top 100

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Redacción deportes, 11 jul (EFE).- La española Paula Badosa se impuso a la suiza Simona Waltert por un doble 7-5 y se proclamó campeona del torneo de Bastad (Suecia) y levanta un título dos años después de la última vez, en Washington en 2024.

Dos horas y dos minutos tardó Badosa en superar a su rival, situada en el puesto 90 del ránking WTA. La victoria acerca a la española, que inició el torneo en el 141, al top 100 de la clasificación femenina, su objetivo prioritario para disputar el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada.

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Fue la quinta victoria consecutiva de Paula Badosa en este evento de categoría 125, equiparable a un challenger en el circuito masculino, que la hace salir de Bastad situada en el puesto 115.

Badosa no ganaba una competición desde que triunfó en el torneo de Washington, en agosto del 2024. Además, ganó el de Sidney en el 2022 e Indian Wells y Belgrado, en el 2021. EFE

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