Nueva victoria de Marc Márquez, con 'pole' para él, Ortolá y Uriarte

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha sumado su tercera victoria en una carrera 'sprint' de la actual temporada, al vencer la del Gran Premio de Alemania de MotoGP, en el circuito de Sachsenring, en donde también logró la 'pole position'.

PUBLICIDAD

El dominio español en las 'pole position' de Sachsenring fue total, al ser Iván Ortolá (Kalex) y Brian Uriarte (KTM) también los más rápidos en sus respectivas categorías, Moto2 y Moto3.

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo tuvo un pequeño susto al apagarse el semáforo rojo, lo que no le impidió llegar a la curva de final de recta en primera posición, que mantuvo a lo largo de las quince vueltas al circuito, para sumar su decimonovena victoria en las carreras cortas de la categoría.

PUBLICIDAD

Ni su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que se pegó a su estela todo el tiempo, ni el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), que hizo lo propio tras el pequeño de los Márquez, pudieron con un Marc Márquez que dejó claro que Sachsenring sigue siendo su circuito talismán para dominar de principio a fin.

Tras la lesión del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), con fractura abierta y desplazamiento de la clavícula izquierda que le impide participar en la cita alemana, y el sexto puesto del actual líder, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), Marcc Márquez se mantiene quinto en el campeonato, pero ahora a 32 puntos en lugar de los 40 con los que llegó al trazado de Sachsenring.

PUBLICIDAD

Tras ellos, se mantuvo siempre en una 'cómoda' cuarta plaza el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), por delante de los otros dos pilotos de Aprilia, los españoles Raúl Fernández y Jorge Martín.

Marc Márquez sumó antes la novena 'pole position' y un nuevo récord absoluto en Sachsenring, además de la 77 'pole' en MotoGP, tercera de 2026 y la 105 de su carrera deportiva, con una estrategia distinta a sus rivales, a tres vueltas rápidas.

PUBLICIDAD

En la tercera salida fue cuando rodó en 1:19.041, treinta milésimas de segundo más rápido que el anterior récord del italiano Fabio di Giannantonio, que el año pasado rodó en 1:19.071.

Por detrás de Marc Márquez, aprovechó la oportunidad su propio hermano Alex Márquez, que se quedó a 61 milésimas de segundo, con Di Giannantonio tercero.

PUBLICIDAD

Ellos ocuparán la primera línea de salida, con Raúl Fernández, Ai Ogura y Fabio Quartararo en la segunda, Franco Morbidelli -que tiene que perder tres posiciones por sanción-, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, tras ellos, y ya en la cuarta línea, Pedro Acosta, 'Pecco' Bagnaia y Jack Miller.

Iván Ortolá batió por dos veces el récord de Moto2, el último de ellos con 1:21.493, que superaba el 1:21.807 que logró en los libres matinales, para conseguir su primera 'pole position' en la categoría, en la que ya logró la victoria en la carrera de la República Checa.

PUBLICIDAD

Tras Iván Ortolá y aunque lo intentó, acabó a 38 milésimas de segundo el líder del campeonato, Manuel González (Kalex), con Izan Guevara (Boscoscuro), tercero.

Daniel Holgado, Senna Agius y Alex Escrig saldrán desde la segunda; con Taiyo Furusato, David Alonso y Collin Veijer, en la tercera, y Mario Aji, José Antonio Rueda y Luca Lunetta en la cuarta.

PUBLICIDAD

El español Brian Uriarte (KTM) logró la primera 'pole position' de su carrera deportiva, con apenas 17 años, al ser el más en Moto3 con un tiempo de 1:24.880, a pocas milésimas de segundo (93) del récord absoluto de Moto3, que desde 2025 ostenta el también español y actualmente lesionado, David Muñoz (KTM), con 1:24.767.

Ese registro de Brian Uriarte, obtenido a poco más de cuatro minutos para el final de la segunda clasificación, fue el que 'campó' en los monitores, pero prevaleció hasta el final, y tras su estela acabaron Marco Morelli (KTM) y el malasio Hakim Danish (KTM), como él 'debutantes' en el campeonato del mundo de motociclismo.

PUBLICIDAD

El líder del campeonato, Máximo Quiles (KTM), acabó en la cuarta plaza, por delante de Álvaro Carpe (KTM) y el finlandés Rico Salmela (KTM).

La tercera línea de la formación de salida será para el italiano Matteo Bertelle (KTM), el español Jesús Ríos (Honda) y el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), con Adrián Fernández, el neozelandés Cormac Buchanan (KTM) y Joel Kelso (Honda), en la cuarta. EFE