Muere ahogado un hombre de 47 años en una playa de Cambrils (Tarragona)

Barcelona, 11 jul (EFE).- Un hombre de 47 años murió ahogado la noche de este viernes mientras se bañaba en una playa de Cambrils (Tarragona), ha informado este sábado Protección Civil de la Generalitat.

Los hechos tuvieron lugar en la playa Prat d'En Forés-Regueral sobre las 22:15 horas, cuando ya no había servicio de vigilancia.

Cuatro ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar tras el aviso recibido en el 112 pero los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar al hombre, de origen senegalés, que falleció por una parada cardiorrespiratoria a pesar de las maniobras de reanimación que le practicaron.

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Durante este viernes, en las playas de la Costa Daurada ondearon banderas amarillas y rojas por el estado del mar.

Con el fallecimiento de este hombre son ya 10 las personas que se han ahogado en las playas catalanas desde el inicio de la temporada de baño el pasado 15 de junio. EFE

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