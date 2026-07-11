Marc Márquez, satisfecho con un triunfo en la carrera esprint que "ha sido trabajado"

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se mostró satisfecho con su victoria en la carrera esprint del Gran Premio de Alemania de MotoGP porque "ha sido trabajada" y porque le habían "apretado hasta el final".

"Álex estaba yendo muy rápido, Di Giannantonio también, pero hemos podido mantener un ritmo constante, sobre todo sin cometer errores, pero para mañana, con treinta vueltas, si quiero luchar por la victoria, ya aviso ahora que hay que cambiar alguna cosita", reconoce el nueve veces campeón del mundo.

PUBLICIDAD

Marc Márquez ha dicho que hubo "un momento", cuando vio que "el segundo era Álex", que pensó: "pues mira, si me pasa, segundo, y Álex primero, tampoco está tan mal. Se queda en familia".

Enseguida aclaró que "Álex estaba yendo muy rápido esta mañana", por lo que tenían que entender exactamente el "porqué" y buscar la manera de dar "un pasito más".

PUBLICIDAD

Marc Márquez reconoció que ya el viernes habló con su equipo y le dijo que en el Sachsenring iba a "arriesgar" y que le prepararan "tres neumáticos" para la clasificación, pues quería ir a por "el récord", pues recalcó que si quiere tener "una mínima opción para el campeonato, hay que arriesgar". "Y lo estoy haciendo", agregó. EFE