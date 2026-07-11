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Los nobles toros de Escolar correrán este sábado el quinto encierro de los Sanfermines

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Pamplona, 11 jul (EFE).- Los toros de la ganadería de D. José Escolar Gil, de Lanzahíta (Ávila), que no han dejado corneados en los tres últimos años, correrán este sábado 11 de julio el quinto encierro de los Sanfermines 2026.

La ganadería abulense ha desplazado a Pamplona siete toros con unos pesos entre los 570 y 615 kilos. Sus nombres son Cantito, Carpintero, Chismoso, Secretario, Tomillero, Campanero y Chispero.

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El encierro de la ganadería de José Escolar en los Sanfermines de 2025 se celebró el sábado 12 de julio y fue el sexto de las fiestas.

Fue una carrera rápida y compacta. La manada salió muy hermanada desde los corrales de Santo Domingo y mantuvo un ritmo constante durante el recorrido.

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A pesar de que el suelo estaba mojado por la lluvia caída en las horas previas, los toros no resbalaron y avanzaron con nobleza, sin alcanzar a ningún corredor.

En la parte final, ya en la plaza de toros, uno de los astados se entretuvo y arremetió sin consecuencias contra el burladero, lo que alargó la carrera hasta los 2 minutos y 40 segundos.

Tras el encierro, cinco personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra por contusiones y traumatismos.

Los toros de José Escolar serán lidiados este sábado por la tarde en Pamplona por los diestros Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca. EFE

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