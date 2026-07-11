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Junta defiende que ES-Alert habría generado "daños irreparables" en el incendio de Almería

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Turre (Almería), 11 jul (EFE).- El consejero andaluz de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido este sábado que la decisión de no activar el sistema de alertas masivas ES-Alert durante el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) respondió a criterios técnicos, y ha asegurado que su utilización habría generado "daños irreparables y confusión a la población".

Sanz ha hecho estas declaraciones con motivo de la reunión de coordinación celebrada en el Puesto de Mando Avanzado, al ser preguntado sobre la ausencia de avisos mediante este sistema, ante lo que el consejero ha afirmado que este "siempre se activa con criterios técnicos".

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"No tiene nada que ver con la política. Tiene que ver con los criterios técnicos y, por tanto, es una decisión que adoptan los profesionales de Protección Civil en función a las características concretas de la emergencia", ha subrayado.

Ha explicado que el sistema funciona mediante las antenas de telefonía móvil, cuya cobertura alcanza áreas amplias, por lo que en una emergencia como la de Los Gallardos el envío de un único mensaje habría afectado a poblaciones no directamente implicadas.

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Además, ha señalado que durante el incendio coexistían órdenes distintas de confinamiento y evacuación según las zonas afectadas, algo que, a su juicio, el sistema no permitía diferenciar.

"Lo que hubiera provocado el ES-Alert es todavía más daño a la población porque hubiéramos trasladado mensajes confusos", ha sostenido Sanz, quien ha insistido en que los expertos consideraron que el sistema "no aconsejaba que, por la confusión y los mensajes erróneos que hubiera llegado a la población", se utilizara en esta ocasión.

Asimismo, ha dicho que durante la emergencia hubo problemas en las comunicaciones por la caída de postes de telefonía y ha señalado que el alcalde de Bédar, donde se han registrado las 12 muertes provocadas por el fuego, trasladó al operativo que podía comunicar las decisiones "vecino por vecino" mediante voluntarios, concejales y Policía Local.

"La mejor manera que se debía trasladar a una población tan pequeña era verbalmente a través de personas responsables de la autoridad local", ha recalcado.

Sanz ha reiterado que el ES-Alert "no permite disgregar la población" porque funciona a través de las antenas de telefonía, y ha defendido que utilizarlo en este caso habría sido contraproducente: "Los mensajes para los ciudadanos en poblaciones tan pequeñas hubieran provocado daños irreparables y confusión a la población. Más claro no lo puedo decir", ha afirmado.

El consejero ha insistido en que la decisión se adoptó tras valorar todas las opciones disponibles y ha subrayado que "son los expertos y son los técnicos los que trasladan la visión de qué hay que hacer en cada momento".

"Los responsables políticos estamos para asumir los criterios de los expertos y de los técnicos", ha concluido. EFE

(Foto) (Vídeo)

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