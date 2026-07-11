Intervenidos en Valencia 34.000 puros habanos falsificados que eran distribuidos en Europa

València, 11 jul (EFE).- Agentes de la Guardia Civil han intervenido en Valencia 34.000 puros habanos falsificados y han detenido a tres personas e investigado a otras cuatro por los presuntos delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los trabajadores.

La investigación empezó al detectarse una serie de envíos de puros habanos, con diferentes denominaciones comerciales, que estaban enviando desde un mismo lugar a varios países europeos, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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En el marco de la investigación, durante un registro en un domicilio de Mislata (Valencia) se aprehendieron 637.646 vitolas de diferentes marcas, además de 27.852 puros habanos y maquinaria para su elaboración y empaquetado.

El domicilio y sus habitantes carecían de licencias que permitieran esta actividad económica.

Además, se logró interceptar cuatro envíos en los que se intervinieron un total de 6.258 puros, sumando la cantidad total de 33.840 puros incautados por los investigadores.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de Valencia y las diligencias entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria. EFE