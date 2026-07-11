Interceptados 38 migrantes en dos pateras arribadas de madrugada a Formentera

Ibiza/Palma, 11 jul (EFE).- Treinta y ocho personas de origen magrebí han sido interceptadas durante la madrugada de este sábado tras arribar en dos pateras a la isla de Formentera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la primera intervención se ha producido a las 2:55 horas, cuando los servicios de emergencia han rescatado a un grupo de 18 migrantes a unas cuatro millas al sur de la isla.

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Luego, hacia las 5:30 horas, la Guardia Civil ha interceptado a otras 20 personas de origen magrebí tras arribar en un bote al faro de La Mola, también en Formentera.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado en las islas 168 llegadas de pateras con 3.161 migrantes en situación irregular.

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Durante 2025 arribaron a estas islas 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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