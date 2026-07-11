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Illa reivindica la "política útil" y la esperanza para combatir el "discurso del miedo"

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Barcelona, 11 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha reivindicado este sábado la "política útil" y la esperanza como fórmula para combatir el "discurso del miedo", y ha llamado a poner en valor los cambios que se logran a través de la gestión pública.

Lo ha hecho en una intervención en el II Encuentro de Municipios Rurales organizado por la Generalitat en Cervera (Lleida), después de que esta semana una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) haya pronosticado que Aliança Catalana subiría desde los dos escaños que tiene en el Parlament hasta los 23-25 diputados.

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El presidente catalán ha admitido que los "cambios muy acelerados" que sacuden el mundo generan "angustia" en muchas personas, que se preguntan qué pasará con las guerras o con la inteligencia artificial, y que llegan a tener la sensación de que "todo va mal".

Ante ello, ha apelado a "al sentimiento de confianza y de esperanza" frente al "miedo": "Nos tenemos que fijar en las oportunidades y en las cosas que van avanzando y mejorando".

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Para Illa, asuntos como la gestión forestal, los servicios públicos o la vivienda representan esta política útil, algo que considera que también hacen los alcaldes desde sus respectivos municipios.

"La otra no me interesa, es una política destructiva pensada para dar miedo a la gente", ha añadido.

Según ha destacado, los pueblos y ciudades de Cataluña no han cambiado en los últimos 40 años a base del "pim pam pum", sino "a base de trabajar y afrontar los problemas", algo que ha pedido defender y reivindicar.

El acto de este sábado ha arrancado con un minuto de silencio a petición del propio presidente catalán en solidaridad con las víctimas y afectados por el incendio en Los Gallardos (Almería).

Illa ha aprovechado para pedir prudencia a los catalanes ante los fuegos activos y seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil.

Además, ha mantenido que la gestión forestal es una "misión de país" que interpela a toda la sociedad catalana, no solo al Govern, y ha tendido la mano a los alcaldes rurales para trabajar juntos en ello.

Illa ha recordado que la masa forestal se ha incrementado en Cataluña, ha defendido llevar a cabo "talas selectivas" y ha sostenido que, a día de hoy, todavía hay una mirada "demasiado urbana" sobre los bosques.

"Os pido con toda la credibilidad y conocimiento que tenéis en el territorio para que nos ayudéis a este cambio de mentalidad del conjunto del país", les ha dicho a los alcaldes. EFE

(foto) (vídeo)

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