García Montero crítica el funcionamiento de la Justicia en su última novela

Gijón, 11 jul (EFE).- El director del Instituto Cervantes, poeta, ensayista y novelista, Luis García Montero, ha afirmado haber escrito ‘La mejor edad’, su última novela de ficción, como un ejercicio de la memoria y una crítica a la Justicia española, que “está de actualidad porque perdió la independencia".

En ‘La mejor edad’, García Montero (Granada, 1958) hace un análisis del funcionamiento de las instituciones judiciales desde el franquismo a la democracia en el personaje de un juez que una vez jubilado se encuentra con el hombre al que había condenado sin pruebas 40 años antes.

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“La Justicia española perdió la independencia por actuaciones políticas de jueces que, sin conciencia alguna, están deteriorando la confianza de la ciudadanía” en esa institución, ha afirmado García Montero este sábado en la Semana Negra de Gijón.

El autor, reconocido principalmente por su obra poética dentro de la corriente denominada 'Poesía de la experiencia', ha recordado que tuvo el original de ‘La mejor edad” muchos años metida en un cajón antes de decidirse a entregarla a la editorial Tusquets para publicarla.

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En un encuentro con la prensa, antes de presentar la obra en la trigésimo novena Semana Negra de Gijón, Montero ha reconocido que incorporó al texto las correcciones que le había recomendado su esposa, la escritora Almudena Grandes, antes de que falleciera en 2021.

El director del Instituto Cervantes ha reconocido que no se siente cómodo escribiendo novelas de ficción porque su especialidad son los poemas, y por ello le pidió consejo a su mujer, que le dejó escrito aquellas cuestiones que veía no encajaban bien en la narrativa de la historia.

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En la novela, el juez Zaldívar, viudo y jubilado recuerda el caso en el que condenó sin pruebas a un joven y decide buscarlo para saber cómo le va la vida tras haber cumplido penas de cárcel.

Montero ha dicho que quiso poner al descubierto la evolución de la Justicia desde la imparcialidad de los tiempos de la dictadura franquista a la defensa de los derechos humanos en democracia, aunque ha advertido del proceso de “involución” actual.

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Ha puesto como ejemplo del buen funcionamiento de las instituciones la resolución del juez Baltasar Garzón, que ordenó la detención del general y expresidente de Chile Augusto Pinochet para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Montero dijo que en ese momento, que se encontraba en Chile invitado por una universidad, se sintió “orgulloso” de la Justicia española, aunque ahora ve con “extrema preocupación” el retorno a los “tiempos oscuros” que se vivieron durante el franquismo. EFE

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