Espana agencias

Francia espera a España con una semifinal con aroma de revancha

Guardar
Google icon

París, 11 jul (EFE).- La prensa francesa coincide en presentar la semifinal del próximo martes entre España y Francia como uno de los grandes partidos del Mundial 2026, un enfrentamiento entre las dos selecciones que mejor fútbol han mostrado hasta el momento y marcado por las recientes victorias españolas sobre los Bleus en la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2025.

Francia llega tras superar a Marruecos y con el objetivo de alcanzar una tercera final mundialista consecutiva, mientras que España busca mantener su dominio reciente sobre los Bleus y confirmar el crecimiento de un equipo que combina una sólida identidad colectiva con el desequilibrio de jugadores como Lamine Yamal, Fabián Ruiz o Mikel Merino, según la prensa gala.

PUBLICIDAD

Los principales medios franceses transmiten respeto hacia la selección española, a la que consideran el rival más exigente al que se ha enfrentado Francia en este Mundial.

Tras superar a Bélgica por 2-1 en cuartos de final, España alcanzó la víspera las semifinales gracias, una vez más, al impacto decisivo de Mikel Merino desde el banquillo, destacan los medios.

PUBLICIDAD

El centrocampista del Arsenal, ya héroe frente a Portugal en octavos, volvió a decidir el encuentro en los últimos minutos después de un error del guardameta suplente belga, Senne Lammens, que sustituyó al lesionado Thibaut Courtois.

Por todo ello, Le Figaro considera que el choque ante Francia será una "final antes de la final" y habla de una "cuenta pendiente" para la selección de Didier Deschamps.

El diario recuerda que España eliminó a Francia tanto en las semifinales de la Eurocopa 2024 como en las de la Liga de Naciones 2025, por lo que los Bleus afrontan el partido con ánimo de revancha.

El periódico destaca la fortaleza colectiva del equipo de Luis de la Fuente, su continuidad respecto al bloque campeón de Europa y el talento diferencial de Lamine Yamal, quien no dudó en afirmar que "si Francia tiene que temer a alguien, es a España".

Al mismo tiempo, advierte de que la velocidad de Mbappé, Dembélé, Barcola o Doué obligará a la defensa española a medir muy bien los espacios.

L'Équipe subraya que la clasificación española fue más trabajada de lo esperado. Aunque considera que España fue superior en el juego y generó las mejores ocasiones, destaca la resistencia de Bélgica y señala que el partido cambió tras la lesión de Courtois.

El diario deportivo resalta el gran encuentro de Fabián Ruiz, autor del primer gol, y la creciente influencia de Lamine Yamal durante el torneo. No obstante, apunta que esta España parece "menos dominante que la de 2024" y, por tanto, "más accesible" para Francia, aunque admite que esa percepción podría ser engañosa.

Por su parte, Le Monde pone el acento en la dimensión táctica del encuentro y en la gestión de los entrenadores.

El periódico explica cómo el intenso calor de Los Ángeles condicionó el desarrollo del partido y destaca la importancia de las pausas de hidratación y de los cambios introducidos por ambos técnicos.

En el caso español, vuelve a ensalzar la capacidad de Luis de la Fuente para sacar rendimiento de toda la plantilla, con Merino repitiendo el papel de revulsivo decisivo.

El diario también recuerda que España alcanza únicamente su segunda semifinal mundialista desde el título conquistado en 2010 y plantea que esta generación podría llegar incluso más lejos que la considerada "generación dorada" si consigue levantar el trofeo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 38 grados y tormentas de verano: la Aemet pone en alerta este sábado a buena parte de España

En términos generales, se espera de nuevo una jornada calurosa

Más de 38 grados y tormentas de verano: la Aemet pone en alerta este sábado a buena parte de España

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El abogado penalista José Ignacio Estradé detalla a ‘Infobae’ qué ocurre entre el momento en que un juez imputa a una persona y decide citarla a declarar

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

Incendios en España, en directo: el fuego en Los Gallardos (Almería) afecta ya a 6.600 hectáreas

La combinación de calor acumulado, viento y baja humedad mantiene en alerta a gran parte de la Península

Incendios en España, en directo: el fuego en Los Gallardos (Almería) afecta ya a 6.600 hectáreas

El refugio de Lamine Yamal en Barcelona: la antigua mansión de Piqué y Shakira con campo de fútbol y un estudio de grabación por 11 millones de euros

La vivienda está en su ciudad natal, Esplugues de Llobregat, a tan solo 20 minutos de la capital catalana

El refugio de Lamine Yamal en Barcelona: la antigua mansión de Piqué y Shakira con campo de fútbol y un estudio de grabación por 11 millones de euros

Tara Well, psicóloga: “Ser observado no es lo mismo que ser visto”

La experta expone cómo la visibilidad en redes y entornos cotidianos no garantiza conexión ni reconocimiento personal auténtico

Tara Well, psicóloga: “Ser observado no es lo mismo que ser visto”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

ECONOMÍA

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

DEPORTES

La mano de De la Fuente y el pie de Merino llevan a España otra vez al triunfo

La mano de De la Fuente y el pie de Merino llevan a España otra vez al triunfo

Así te hemos contado la victoria de España sobre Bélgica en el partido de cuartos de final del Mundial

Mikel Merino, salvador de España y récord histórico en los Mundiales: “Todavía no me lo creo”

Partidos del Mundial 2026, hoy 11 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los cuartos de final

Los memes más graciosos del partido de España y Bélgica: de ‘Mikel Nazario’ al gafe de IShowSpeed