Félix Auger-Aliassime se despide de su entrenador tras una década juntos

Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- El tenista canadiense Félix Auge-Aliassime, actual número cuatro del mundo, se despidió este sábado de su entrenador, el francés Frédéric Fontang, después de diez años de colaboración, tras la derrota ante Novak Djokovic en cuartos de final de Wimbledon, según informó a través de su perfil de redes sociales.

"Hoy quiero expresar mi respeto, gratitud y admiración por su dedicación y la pasión que puso cada día para ayudarme a alcanzar el éxito de mi proyecto deportivo", escribió en el texto de despedida Aliassime.

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Frédéric Fontang fue tenista profesional y se unió al proyecto deportivo del canadiense en enero de 2017, cuando este tenía tan solo 16 años. Juntos han conseguido nueve títulos ATP individuales y alcanzaron el número cuatro del ránking ATP, el mejor de su carrera.

"Desde que tenía 16 años, se ha encargado de mi progreso y me ha ayudado a vivir momentos maravillosos a través de este deporte. También estuvo presente en los momentos más difíciles de mi carrera y fue precisamente en esos momentos cuando supe encontrar en él, la calma, la serenidad y la sabiduría necesarias para superar esas pruebas", destacó el canadiense.

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Esta despedida llega tras la derrota en los cuartos de final de Wimbledon, donde Félix cayó eliminado por Novak Djokovic, octavo en el ránking ATP, que le ganó el pulso por (7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4) y 7-6(10-4) después de cinco horas y cuarto de juego.

El canadiense también puso de relieve en esta carta que, más que su entrenador, ha sido su "mentor" desde la adolescencia hacia la vida adulta.

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"Fred, gracias por ser un ejemplo a seguir durante todos estos años que hemos pasado juntos. No sería el jugador que soy hoy sin ti. Te deseo lo mejor en tus futuros proyectos", finalizó Auger-Aliassime. EFE