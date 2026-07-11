Feijóo avala hoy a Ignacio Dancausa, cercano a Ayuso, como líder de Nuevas Generaciones

Valladolid, 11 jul (EFE).- La organización juvenil del Partido Popular, Nuevas Generaciones (NNGG), concluye este sábado su XVI Congreso, un evento que será clausurado por Alberto Núñez Feijóo y en el que se nombrará oficialmente al nuevo presidente de la institución, Ignacio Dancausa.

El hasta ahora líder de NNGG de Madrid, figura cercana a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, es el único candidato a la presidencia de la organización y relevará a la diputada Bea Fanjul, que abandona un cargo que ha estado ocupando durante cinco años.

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Fanjul se despidió el viernes, en la jornada de inauguración del Congreso, con un discurso en el que afirmó que proyectos como NNGG necesitan ideas nuevas, energía nueva y gente nueva.

Dancausa también intervino en la primera jornada del congreso y llevó a cabo un discurso en el que afirmó que su objetivo principal es hacer que Feijóo gane las próximas elecciones y por ello prometió que va a poner "la primera piedra" para que NNGG sea el movimiento político que lleve al líder popular a la Moncloa.

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Feijóo se ausentó el viernes del evento por el incendio de Almería, pero sí estará presente este sábado.

Fue su número dos, Miguel Tellado, quien intervino, para insistir en la misma idea, en que los jóvenes de NNGG deben ser los protagonistas del cambio de Gobierno en España, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez los haya condenado "a la precariedad" mientras "roban a manos llenas".

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En la jornada de este sábado se votarán primero las ponencias política y de estatutos, los documentos que regirán el rumbo de NNGG, y también se votará al propio Dancausa, así como a su equipo, cuyo número dos será el presidente de NNGG de Palencia, Alonso Nieto, según avanzó el viernes.

A continuación intervendrá el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien dará paso luego a un homenaje a Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen 29 años de su secuestro y asesinato a manos de ETA.

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Clausurarán la jornada Dancausa, ya como presidente electo, y finalmente Feijóo, quien avalará su nombramiento. EFE