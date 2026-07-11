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Empresario emiratí regalará coches a los integrantes de la selección egipcia por Mundial

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Dubái, 11 jul (EFE).- El grupo emiratí Al Habtoor, liderado por Jalaf Ahmed al Habtoor, ha anunciado que regalará vehículos Mitsubishi a todos los integrantes de la delegación de la selección de fútbol egipcia, en reconocimiento por su actuación en el Mundial 2026, donde alcanzó por primera vez en su historia los octavos de final.

"Siguiendo las directrices del fundador y presidente del Grupo Al Habtoor, Jalaf Ahmed Al Habtoor, el grupo se puso en contacto con la Federación Egipcia de Fútbol (EFA, en inglés) y acordó regalar un vehículo Mitsubishi a cada miembro de la delegación de la selección egipcia", dijo en un comunicado en las últimas horas el que es uno de los conglomerados empresariales privados más grandes de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

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"Es una muestra de agradecimiento por la honorable actuación del equipo en el Mundial, que ha hecho felices a millones de personas, ha enaltecido el nombre de Egipto y ha llenado de alegría el corazón de todos los árabes", concluye la nota.

Por su parte, el presidente del grupo indicó en su cuenta oficial de X que "la alegría de Egipto hoy es la alegría de todos los árabes. Lo que este equipo ha demostrado merece todo nuestro reconocimiento y es nuestro deber celebrar a quienes enarbolan la bandera árabe en los escenarios internacionales".

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Hasta el momento, la EFA no ha reaccionado ante este regalo.

Se espera que el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, reciba hoy en la ciudad de Nueva Al Alamein, ubicada en la costa mediterránea en el norte de Egipto, a toda la selección egipcia, después de que regresara ayer de Estados Unidos.

La participación del combinado de Mohamed Salah ha sido hasta ahora la más polémica del torneo, después de que la selección de Argentina protagonizara frente a Egipto la remontada más épica del Mundial, dado que en apenas 14 minutos, los de la Albiceleste de Messi fueron capaces de revertir un 0-2 para llevarse una victoria (3-2) y continuar en la competición.EFE

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