El Valencia Basket ficha a Mario Saint-Supéry

Valencia, 11 jul (EFE).- El Valencia Basket ha fichado para las cuatro próximas temporadas al base español Mario Saint-Supéry, formado en las categorías inferiores del Unicaja y que esta campaña ha jugado en la liga universitaria de Estados Unidos (NCAA), según informó la entidad este sábado.

Saint-Supéry, que tiene 20 años y es internacional absoluto, ha firmado un contrato hasta 2030 con el club valenciano EFE

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