El Valencia Basket ficha a Mario Saint-Supéry

Valencia, 11 jul (EFE).- El Valencia Basket ha fichado para las cuatro próximas temporadas al base español Mario Saint-Supéry, formado en las categorías inferiores del Unicaja y que esta campaña ha jugado en la liga universitaria de Estados Unidos (NCAA), según informó la entidad este sábado.
Saint-Supéry, que tiene 20 años y es internacional absoluto, ha firmado un contrato hasta 2030 con el club valenciano EFE
nhp/jpd
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Incendios en España, en directo: el fuego en Los Gallardos (Almería) afecta ya a 6.600 hectáreas
La combinación de calor acumulado, viento y baja humedad mantiene en alerta a gran parte de la Península
Más de 38 grados y tormentas de verano: la Aemet pone en alerta este sábado a buena parte de España
En términos generales, se espera de nuevo una jornada calurosa
“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas
El abogado penalista José Ignacio Estradé detalla a ‘Infobae’ qué ocurre entre el momento en que un juez imputa a una persona y decide citarla a declarar
El refugio de Lamine Yamal en Barcelona: la antigua mansión de Piqué y Shakira con campo de fútbol y un estudio de grabación por 11 millones de euros
La vivienda está en su ciudad natal, Esplugues de Llobregat, a tan solo 20 minutos de la capital catalana
Tara Well, psicóloga: “Ser observado no es lo mismo que ser visto”
La experta expone cómo la visibilidad en redes y entornos cotidianos no garantiza conexión ni reconocimiento personal auténtico
MÁS NOTICIAS