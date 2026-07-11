El Valencia Basket ficha a Mario Saint-Supéry por cuatro temporadas

Valencia, 11 jul (EFE).- El Valencia Basket ha fichado para las cuatro próximas temporadas al base español Mario Saint-Supéry, formado en las categorías inferiores del Unicaja y que esta campaña ha jugado en la liga universitaria de Estados Unidos (NCAA), según informó la entidad este sábado.

Nacido en Málaga hace 20 años, Saint-Supéry fue una de las grandes promesas de la cantera del Unicaja, con el que tuvo un precoz debut en la Liga Endeda y en la Basketball Champions League, en la que jugó con apenas 15 años.

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El exterior malacitano estuvo cedido primero en el UBU Tizona Burgos y más tarde en el Baxi Manresa, con el que ya disputó 33 partidos en Liga Endesa, con 8,3 puntos, 2,1 rebotes y 2,1 asistencias de media, para 8,5 de valoración. También con el conjunto catalán disputó doce partidos de la Basketball Champions League.

Su notable crecimiento llamó la atención de las universidades americanas, que apostaron fuerte por su incorporación y, esta campaña, ha jugado con Gonzaga Bulldogs con un promedio de 8,6 puntos, con un 40,3% de acierto en el tiro exterior y 3,8 asistencias para 11 de valoración media.

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Tras ser referencia en las distintas etapas de las categorías inferiores de la selección española, lo que incluyó el MVP del Europeo sub 16 de 2022, debutó como internacional absoluto en noviembre de 2024 con 18 años.

Saint-Supéry ha firmado un contrato hasta 2030 con el Valencia Basket, que, con su incorporación, gana un jugador de formación local más para la plantilla que dirigirá Xavi Albert. EFE

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