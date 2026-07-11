El quinto encierro de los Sanfermines deja un herido con una cornada en la cara

Pamplona, 11 jul (EFE).- El quinto encierro de los Sanfermines 2026 en Pamplona ha dejado este sábado un corredor con una herida penetrante por asta de toro en la cara y trece asistencias más por contusiones diversas.

Según el primer parte médico facilitado desde el Hospital Universitario de Navarra por su directora asistencial, Marta Martín, se han contabilizado catorce asistencias, de las que se han previsto seis traslados a este centro.

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Entre ellas figura una herida penetrante por asta de toro en la cara, una contusión craneal, una contusión torácica y craneal, otra contusión torácica y otra contusión craneal y un traumatismo.

De momento, ha añadido, en el ambulatorio Doctor San Martín está previsto que se atienda a cuatro persona que presentan una contusión sin deformidad en la pierna, una herida no penetrante en la cara, una contusión sin deformidad en pierna y otra contusión en brazos.

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Además en la enfermería de la plaza de toros están siendo atendidos cuatro corredores, dos de ellos con contusión maxilofacial, otro con una contusión en la muñeca y un cuarto con una contusión en el pie. EFE