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El PSG pone en duda el futuro de Ferran Torres en el Barcelona

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Barcelona, 11 jul (EFE).- El interés del Paris Saint-Germain en el fichaje del delantero del Barcelona Ferran Torres, reportado por varios medios, pone en duda el futuro del internacional español, que termina contrato con el club catalán el 30 de junio de 2027.

El futbolista de Foios (Valencia), que actualmente se encuentra en Estados Unidos por la disputa del Mundial, entra en los planes del entrenador Hansi Flick y fue una figura importante la pasada campaña en la consecución de los títulos de LaLiga y la Supercopa de España.

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Beneficiado por el declive físico de Robert Lewandowski, Ferran acabó como el delantero con más partidos disputados del curso entre todas las competiciones (49, empatado con Marcus Rashford) y fue el segundo máximo goleador (21), solo superado por Lamine Yamal (24) e igualado con Raphael Dias 'Raphinha'.

Pero pese a haber marcado 65 goles y repartido 23 asistencias en sus 207 partidos oficiales como azulgrana, el internacional español no ha logrado consolidarse como un titular indiscutible desde su llegada al Camp Nou procedente del Manchester City en el mercado de invierno del curso 2021-22.

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Un estatus, el de jugador valorado pero no intocable, que tampoco tiene visos de cambiar pese a la marcha de Lewandowski al Chicago Fire y la incógnita acerca del futuro de Raphinha, que tiene contrato hasta 2028 pero es deseado por el fútbol saudí.

El Barça ya ha firmado al extremo Anthony Gordon, de 25 años, con un contrato de cinco temporadas y ultima la incorporación de Karim Adeyemi, de 24, también hasta 2031. Ambos tienen una edad parecida a la de Ferran (26) y pueden jugar en todas las posiciones del frente de ataque para acompañar a Lamine Yamal, indiscutible.

Todo ello, sin olvidar que el objetivo del equipo de Hansi Flick para el próximo curso sigue siendo el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid), una operación compleja y que no parece que vaya a avanzar hasta la conclusión del Mundial.

Asimismo, la dirección deportiva que dirige Anderson de Souza 'Deco' se ha caracterizado en los últimos años por anticiparse en las renovaciones de sus jugadores para garantizar la continuidad del proyecto.

Sin embargo, Ferran, tasado según algunas estimaciones en 50 millones de euros, es el único integrante de la plantilla que acaba contrato en junio de 2027 junto al veterano guardameta Wojciech Szczesny.

Por otra parte, el entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, es un gran valedor del futbolista valenciano, como ya demostró en su etapa como seleccionador español, y el vigente campeón europeo otea el mercado en busca de refuerzos para la delantera tras la venta de Gonçalo Ramos al Milan por más de 70 millones de euros.

Preguntado por su continuidad en el Barça y el interés del PSG el pasado 14 de junio, ante del partido entre España y Cabo Verde en el Mundial, Ferran evitó posicionarse sobre ambas cuestiones. EFE

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