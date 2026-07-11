El presidente del Sporting anuncia que en horas llegarán un par de refuerzos

Gijón, 11 jul (EFE).- El presidente ejecutivo del Sporting, José Riestra, avanzó este sábado que el club prevé anunciar "en las próximas horas" la llegada de "dos nuevos refuerzos", al tiempo que trasladó su intención de incorporar más efectivos en lo que resta de mercado, en función de la evolución de la pretemporada.

El dirigente mexicano se pronunció así durante el acto de presentación de Nicolás Larcamón como nuevo entrenador del Sporting, en el que repasó el trabajo realizado durante las últimas semanas para configurar la plantilla de cara a la temporada 26/27.

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Riestra explicó que el mercado estival se caracteriza por ser "de voluntades", una máxima que dijo confirmar cada vez con mayor convicción, y puso como ejemplo la propia llegada de Larcamón, que de acuerdo a sus palabras dejó "varias cosas de lado" para llegar a Gijón y "tratar de hacer historia en el club".

El presidente rojiblanco subrayó que el trabajo del club está condicionado por el plan trazado junto al técnico argentino, orientado a "dotar al equipo de una identidad con la que competir y con la que la afición se sienta orgullosa más allá del resultado".

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En cuanto a nombres propios, Riestra señaló que Andrés Ferrari y Andrés Cuenca "reúnen desde el inicio del mercado las características buscadas por el club", deseó suerte a Cuenca en la final del Europeo de este sábado con la selección sub-19 y apuntó que la llegada de Ferrari "está cerca" y que es ya "cuestión de detalles".

"Hay voluntad por todas las partes, su agente, el jugador y su club y ojalá lo podamos tener lo antes posible", declaró el dirigente sobre la negociación por el delantero uruguayo.

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Sobre Larcamón, Riestra insistió en la "ilusión" con la que el club ha trabajado durante los últimos dos meses y recordó que, pese a no haber coincidido nunca profesionalmente con él, ha seguido de cerca su trayectoria y se ha enfrentado a sus equipos en México, lo que le permite dar fe de "su profesionalidad y su convencimiento con el proyecto". EFE

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