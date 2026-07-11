El Liceu transforma por un día su sala principal con una instalación inflable

Barcelona, 11 jul (EFE).- El Gran Teatre del Liceu ha transformado este sábado su sala principal con una instalación en la que un enorme inflable de color naranja ocupa toda la sala, una creación de Penique Productions denominada Superexposición.

Se trata de una instalación que convierte esa sala en un nuevo espacio de exploración para el público, que puede recorrer la instalación y redescubrir la arquitectura del teatro desde una perspectiva diferente, en una propuesta que difumina los límites entre el continente y el contenido.

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Según ha informado el Liceu en un comunicado, la acción encaja con el proyecto artístico impulsado por el director artístico del teatro, Víctor García de Gomar, de convertir a este teatro barcelonés no solo en un espacio para la ópera, sino en un centro de las artes en el que tengan cabida otras disciplinas artísticas.

En declaraciones a EFE-TV, Sergi Arbusà, artista ultracontemporáneo y fundador de Penique Productions, ha agradecido al Liceu que haya abierto las puertas a este proyecto, "una instalación inflable y efímera que consiste en una propuesta de experiencia estética e inmersiva" para el público.

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El artista ha explicado que el montaje de esta instalación supuso "un reto" ya que arrancó al acabar la ópera este viernes por la noche y se desmontará a partir de las 20:00 horas de este sábado.

Pese a que la instalación solo estará activa este sábado, Arbusà ha asegurado que se han reservado las 1.200 plazas para visitar la instalación y se ha mostrado "muy contento" de poder hacer una creación de este tipo en el Liceu.

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Penique Productions, proyecto nacido en la Universidad de Barcelona en 2007, basa su trabajo en la creación de instalaciones inflables y efímeras concebidas para transformar temporalmente los espacios que ocupan, de forma que se construye un inflable a medida que ocupa el espacio y se relaciona con la arquitectura.

Tras desarrollar su actividad en Río de Janeiro (Brasil) entre 2008 y 2021, el colectivo regresó a Cataluña, donde actualmente tiene su sede en Vilanova de Bellpuig (Lleida).

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Arbusà ha confesado que algún día le gustaría poder situar un inflable en el museo Guggenheim de Nueva York, un edificio que cree que encaja perfectamente con una instalación de este tipo. EFE

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