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El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha evolucionado "relativamente bien"

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Sevilla, 11 jul (EFE).- El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce fallecidos y una veintena de personas no localizadas hasta el momento, ha evolucionado durante la noche "relativamente bien dentro de la gravedad y las dimensiones", han indicado fuentes del Plan Infoca.

Los responsables del operativo de emergencias para la extinción de incendios de la Junta de Andalucía realizarán un vuelo sobre la zona a primeras horas de la mañana para evaluar la situación del fuego y continuar las tareas para afrontarlo.

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Durante toda la noche se ha mantenido un despliegue terrestre de 500 efectivos para hacer frente al incendio y proteger a la población.

El número de personas desalojadas por el incendio forestal se elevó a 1.405 a última hora del viernes, según informó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz desde el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería).

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La autovía A-7 ha sido reabierta completamente al tráfico esta madrugada tras permanecer cortada debido a la evolución del incendio forestal.

La superficie afectada por el incendio es de unas 4.000 hectáreas, según el último dato facilitado. EFE

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