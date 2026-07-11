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El día 31 del Mundial, en 5 claves

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Redacción deportes, 11 jul (EFE).-

Clasificado en la prórroga contra Cabo Verde, en los dieciseisavos de final, y con una apoteósica remontada de dos goles en contra frente a Egipto, en octavos, Argentina y Lionel Messi están de nuevo sobre aviso cuando se enfrenten en los cuartos a Suiza, que eliminó a Colombia en la tanda de penaltis. “Mientras Messi quiera va a ser el mejor. Con 50 no, claro, pero mientras quiera lo será. No me imagino lo que debía ser con 23-24 años, en el Barcelona. Creo que será el mejor mientras tenga ganas", expresó Lionel Scaloni, seleccionador de la Albiceleste.

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Los cuartos de final del Mundial 2026 enfrentan a dos goleadores únicos, Erling Haaland contra Harry Kane. El noruego, autor de siete tantos en su debut en el torneo, desafía al mejor goleador de Inglaterra y de la temporada. La selección de Thomas Tuchel es la favorita, pero también está advertida: Noruega ya eliminó a Brasil con dos goles de Haaland en octavos. “Creo que somos jugadores completamente diferentes. Sé que ambos somos delanteros centros, pero jugamos en posiciones casi distintas. (...) Erling físicamente es una máquina, es una bestia. Su definición está al más alto nivel y, obviamente, su récord de goles habla por sí solo", advirtió Kane en la víspera el choque.

“Si a alguien tiene que temer Francia es a nosotros”, remarcó Lamine Yamal, extremo de la selección española, rumbo al choque de las semifinales del Mundial 2026 frente a Francia, tras otra apurada victoria frente a Bélgica, en los cuartos de final (2-1). En la expedición española advertían de la potencia de Francia, liderada por Kylian Mbappé, pero reivindicaron el nivel también del equipo de Luis de la Fuente. En sus dos últimos compromisos, tanto en la semifinal de la Liga de Naciones 2025 (4-5) como en la Eurocopa 2024 (2-1), España salió vencedora. El duelo es el próximo martes en Dallas.

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El goleador decisivo del 1-0 a Portugal volvió a serlo en el 2-1 a Bélgica. Su entrada en el campo fue en el minuto 85, su tanto indispensable para esquivar la prórroga y avanzar a las semifinales fue en el 88, al aprovechar un rechace de Lammens, que falló al atrapar un tiro de Pau Cubarsí. “Ni en mis mejores sueños me podía imaginar el conseguir lo que está pasando, otra vez un gol en el 90 que me cae dentro del área, pero, por otro lado, sí porque siempre confío en poder hacerlo bien en el campo", indicó Merino en la zona mixta.

Lesionado durante el partido de cuartos de final ante España, aunque explicó luego que fue cambiado por su técnico, Rudi Garcia, porque él podía seguir en el encuentro, Thibaut Courtois tiene marcada una hoja de ruta para su continuidad en la selección de Bélgica, a falta de consensuarlo con su federación: “Me gustaría quizá tomar un descanso de la Liga de Naciones, que no es tan importante, y quizá volver en la clasificación para la Eurocopa, pero al final es una decisión que hay que tener con la federación si me siguen por ese plano. Si no, habrá sido mi último partido”. EFE

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