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Desmantelado un grupo por 16 robos de motos en Barcelona y su área metropolitana

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Barcelona, 11 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un grupo dedicado a robar motocicletas en el área metropolitana de Barcelona con la detención de dos personas a quienes atribuyen la comisión de 16 robos de estos vehículos desde el pasado mes de enero.

La policía catalana ha informado este sábado de que la banda seleccionaba las motos que iba a robar, inutilizaba los sistemas de geolocalización y las cargaba en una furgoneta de alquiler para trasladarlas a fincas apartadas.

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Las detenciones, de dos hombres de 31 y 43 años, se produjeron los pasados días 1 y 2 en Granollers (Barcelona), y los Mossos investigan la implicación de una tercera persona sobre la que pesa una orden de detención.

La investigación se inició a principios de enero tras una serie de robos de motos en los distritos de Sant Martí y Eixample, de Barcelona, y en la localidad de Sant Feliu de Llobregat, que luego se extendieron a otras zonas de la capital catalana como Sant Andreu, Gràcia, Horta-Guinardó y Les Corts y a los municipios de L'Hospitalet, Granollers y Badalona.

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Los ladrones actuaban normalmente entre las 4 y las 6 de la mañana y seguían un plan establecido: uno de ellos inspeccionaba a pie la zona y, tras localizar la motocicleta que les interesaba, llamaba por teléfono a su cómplice, que se acercaba con la furgoneta.

Tras inutilizar el sistema de geolocalización de la moto, la cargaban en la furgoneta y la trasladaban a una finca de Vilafranca del Penedès o a una antigua granja de La Roca del Vallès, en Barcelona.

Los agentes dieron con los ladrones gracias a imágenes facilitadas por vecinos, otras registradas por cámaras de gasolineras y por la información obtenida mediante el sistema de lectura de matrículas LECTIO.

Uno de los detenidos acumula 14 antecedentes policiales, seis de ellos por hechos similares, y el otro tiene nueve antecedentes por delitos vinculados también al robo de vehículos, mientras que a la persona que está siendo investigada se le atribuye su participación en nueve delitos. EFE

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