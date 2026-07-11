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Desembarcan por sus propios medios nueve migrantes en Guatiza (Lanzarote)

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 jul (EFE).- Nueve migrantes han desembarcado por sus propios medios a primera hora de este sábado de una embarcación precaria que ha llegado a la costa de Guatiza, en Lanzarote, según ha informado el Consorcio de Emergencias de esa isla.

De estas nueve personas, todas de origen magrebí, hay una que ha desaparecido del lugar, mientras que las otras ocho han sido asistidas tanto por efectivos de emergencias como por los propios vecinos de la urbanización Los Cocoteros, en esta localidad del municipio de Teguise, han precisado las fuentes del Consorcio.

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Los migrantes se encuentran en aparente buen estado de salud, según la Policía Local que, junto a Cruz Roja, el Servicio de Urgencias canario y la Guardia Civil, había dividido en dos grupos de cuatro migrantes cada uno a los llegados para prestarles mejor atención.

Efectivos del Consorcio intentaron localizar al migrante que permanecía desaparecido, acercándose hasta el lugar en el que se produjo el desembarco, pero no lo encontraron, ni tampoco la embarcación en la que habían llegado hasta las costas lanzaroteñas. EFE

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