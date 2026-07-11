Dan por estabilizado el incendio de Ayabarrena (La Rioja) tras quemar unas 115 hectáreas

Logroño, 11 jul (EFE).- Los servicios de extinción de incendios de La Rioja han dado por estabilizad el incendio de la aldea de Ezcaray de Ayabarrena, que ha quemado 115 hectáreas de matorral y arbolado, a falta de confirmación oficial, según datos del Gobierno riojano.

En incendio, que se declaró en la tarde del pasado jueves en esta zona de la sierra de La Demanda, han trabajado medios de La Rioja, Castilla León y el Ministerio de Transición Ecológica.

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Los datos iniciales parecen indicar que el incendio de la aldea de Ayabarrena, en el término municipal de Ezcaray, se debió a un rayo durante la tormenta del pasado jueves.

Cinco personas que habitan la aldea fueron confinadas en sus casas y finalmente se les desalojó a Ezcaray.

Además el Ayuntamiento de Mansilla de la Sierra ha prohibido el baño en el embalse de este municipio hasta nuevo aviso debido a las labores de captación de agua de los medios aéreos que trabajan en la zona.

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