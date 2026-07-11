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Comienza la incorporación de ocho medios aéreos al incendio de Los Gallardos (Almería)

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Almería, 11 jul (EFE).- Los medios aéreos han comenzado a reincorporarse desde primera hora de este sábado a las labores de extinción del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce muertos, siete desaparecidos y cuatro heridos graves.

La suma de las aeronaves al operativo se está produciendo de forma escalonada: a las 08:00 horas se han sumado dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra, a las 09:00 está prevista la llegada de otros dos medios y las incorporaciones continuarán progresivamente hasta alcanzar un total de ocho aparatos operando sobre la zona.

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Sobre el terreno, la emergencia se mantiene activa y en situación operativa 2. Según la última actualización del operativo, el despliegue terrestre del Plan Infoca está conformado por 134 efectivos, ocho vehículos autobomba, un buldócer, una Unidad Médica y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones.

Durante la noche no se han registrado novedades significativas en el avance de las llamas, centrando los esfuerzos en el control perimetral tras la reapertura total al tráfico de la autovía A-7.

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La circulación se restableció de madrugada entre los kilómetros 709 y 714 en sentido Almería, tramo que había permanecido cortado desde el mediodía del viernes a causa de un cambio de viento que empujó el fuego hacia el barranco de Alfaix.

Este retroceso puntual de las llamas obligó a ordenar nuevos desalojos preventivos, agravando un siniestro que ha llegado a provocar la evacuación de 1.405 personas de múltiples barriadas y municipios desde su inicio.

Actualmente, 193 de estos vecinos permanecen acogidos en instalaciones habilitadas en el teatro de Lubrín, el polideportivo de Garrucha y un convento en Antas, destinado a la atención de población vulnerable como niños, ancianos y enfermos.

El incendio, originado el jueves tras la caída de un cable eléctrico y que ronda las 4.000 hectáreas calcinadas, deja un trágico balance provisional de doce personas fallecidas. El Instituto de Medicina Legal ya ha concluido las autopsias de todos los cuerpos, que permanecen a la espera de ser identificados mediante análisis genético en la sede central de Criminalística en Madrid.

En paralelo, el Centro Integrado de Datos (CID) mantiene contabilizadas siete denuncias formales por desaparición, mientras que cuatro heridos graves continúan ingresados en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. EFE

mma/grc

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