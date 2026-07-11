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Cantabria activa el nivel 2 de lucha contra incendios ante la previsión de riesgo extremo

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Santander, 11 jul (EFE).- El Gobierno de Cantabria ha activado este sábado el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios ante la previsión de riesgo extremo en las 13 comarcas forestales en las que se divide la comunidad autónoma.

Eso supone que se activa todo el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de la región después de analizarse las previsiones meteorológicas y los índices de peligro de incendios, ha afirmado en un audio enviado a los medios el director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio.

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El director ha explicado que la situación requiere "una especial atención", ya que todos los medios de apoyo y aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica están comprometidos en la extinción de los incendios de Andalucía, Aragón y Cataluña, lo que "imposibilitaría la llegada de refuerzos estatales en caso de una emergencia de gran magnitud".

Ante este escenario, la Dirección General de Montes ha movilizado la totalidad de los medios humanos y materiales disponibles para garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse a lo largo del fin de semana.

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En un audio remitido a los medios de comunicación, Serdio ha hecho un llamamiento a la máxima responsabilidad y colaboración ciudadana, evitando cualquier actividad que pueda provocar igniciones en el medio natural.

Se prevén, según el Ejecutivo cántabro, las altas temperaturas, baja humedad e situación de inestabilidad atmosférica que podría derivar en tormentas durante la jornada.

Las previsiones para las próximas horas indican niveles de peligro por incendios forestales extremos y muy altos en toda la región. EFE

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