Ana Mestre será la presidenta del Parlamento andaluz en sustitución de Jesús Aguirre

Sevilla, 11 jul (EFE).- La diputada del PP por Cádiz y actual vicepresidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, será la próxima presidenta de esta Cámara en sustitución de Jesús Aguirre, en virtud de los cambios que se producirán en la Mesa tras el acuerdo de gobierno firmado entre el PP y Vox para la nueva legislatura.

Según han informado a EFE fuentes parlamentarias, el PP va a proponer a Mestre, que ostenta actualmente la vicepresidenta primera de la Cámara, como presidenta del Parlamento, cargo en el que se sustituirá a Jesús Aguirre, quien fue reelegido en el cargo el pasado 11 de junio cuando aún no existía pacto entre el PP y Vox.

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A raíz del pacto de gobierno, Vox contará con una vicepresidencia de la Mesa de la Cámara -actualmente tiene como representante a la diputada Beatriz Sánchez con voz pero sin voto-, lo que propiciará la salida de uno de los miembros del PP de la misma, donde cuenta actualmente con cinco representantes.

Las fuentes consultadas señalan que la intención del PP es que, en una sesión plenaria que podría celebrarse el 23 de julio, Aguirre deje de estar en la Mesa y sea senador por designación autonómica a propuesta de los populares, quienes, a su vez, cederán a Vox una de las cinco plazas de senadores que le corresponden en la actual legislatura.

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Sobre los cambios en la Mesa del Parlamento andaluz fue preguntado en rueda de prensa el pasado jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien pidió apurar los plazos para que se apliquen los cambios que se debe producir como consecuencia de los acuerdos adoptados entre el PP y Vox para la gobernabilidad de Andalucía.

Moreno explicó que los cambios en la Mesa estarán relacionados con el nombramiento de senadores y la configuración de los "segundos niveles" del Gobierno andaluz, y preguntado por Mestre no descartó su nombramiento, y dijo de ella que es "una de las mujeres más preparadas" y con la que puede contar para un puesto de responsabilidad.

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El presidente andaluz dijo que mantiene "una conversación abierta" con Ana Mestre, y de hecho tanto el día en que resultó investido como en el acto institucional de homenaje a Blas Infante, padre de la patria andaluza, dio varias muestras de acercamiento a la diputada gaditana que no pasaron desapercibidos para los medios de comunicación.

La jerezana Ana Mestre, de 45 años, es diputada de la actual legislatura por la circunscripción de Cádiz, y ha sido, ademas de vicepresidenta del Parlamento, vicesecretaria de Organización del PP Cádiz, concejala de Gobierno con Teófila Martínez en Cádiz durante dos mandatos, vicesecretaria del PP andaluz con Juanma Moreno, y delegada del Gobierno andaluz en Cádiz. EFE

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