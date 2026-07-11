Alberto González, octavo en las Series Mundiales de Hamburgo

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El triatleta malagueño Alberto González finalizó este sábado octavo las Series Mundiales de Hamburgo (Alemania), siendo el primero de los españoles en una competición que se adjudicó en la categoría masculina el australiano Mathew Hauser, ganador este año también en Yokohama, y la francesa Leonie Periault.

La ciudad alemana volvió a reunir a la élite mundial en un recorrido urbano convertido en un clásico, con miles de aficionados volcados en las calles para ver una competición que repartió puntos decisivos en la lucha por el título mundial y por la clasificación olímpica hacia Los Ángeles 2028.

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El primer español fue Alberto González, que tras ceder solo veinte segundos en la natación y llegar en cabeza en el segmento de bicicleta, perdió posiciones en la carrera a pie hasta llegar a meta octavo. El malagueño entró en la línea de meta a 25 segundos del ganador, Mathew Hauser. Segundo fue el portugués Vasco Vilaca y tercero el alemán Henry Graf.

Los otros españoles fueron Antonio Serrat (24º), Roberto Sánchez (28º), Izan Edo (30º) y David Cantero (52º).

En la categoría femenina la primera española fue la aragonesa Marta Pintanel, que fue decimoctava, a 53 segundos de la ganadora, la francesa Leonie Periault. Segunda quedó la alemana Lisa Tertsch y tercera quedó la sueca Tilda Mansson.

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Ana Carballo, debutante en unas Series Mundiales a sus 22 años, finalizó en el puesto 43 a 3:22 de la vencedora y la gallega Sara Guerrero concluyó en la posición 46.

En Hamburgo destacaron las ausencias de los actuales campeones olímpicos, el británico Alex Yee y la francesa Cassandre Beaugrand, que el día anterior participaron en el mitin Herculis de atletismo correspondiente al circuito de la Liga Diamante. EFE

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