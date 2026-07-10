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Wembanyama renueva con los Spurs por 5 años y 252 millones

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Chicago (EE.UU), 10 jul (EFE).- El francés Victor Wembanyama renovó este viernes su contrato con los San Antonio Spurs por cinco años y 252 millones de dólares, según la cadena ESPN.

Wembanyama, primera elección absoluta en el draft de 2023, tendrá una opción de jugador en la quinta temporada, según la fuente citada.

El pívot francés tenía acceso a un contrato de hasta 303 millones de dólares, pero optó por el de 252 para garantizar a su franquicia mayor libertad a la hora de armar a un equipo competitivo y capaz de luchar por el anillo.

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Wembanyama lideró a los Spurs hasta las últimas Finales de la NBA, perdidas 4-1 contra los New York, Knicks, que conquistaron su primer anillo en 53 años.

El francés promedió 25 puntos y 11.5 rebotes por partido en la última temporada en San Antonio. EFE

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