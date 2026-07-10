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Una muestra recuerda a las víctimas del peor atentado de ETA contra la Guardia Civil

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Adrián Masa de Vega

Madrid, 10 jul (EFE).- La Fundación Víctimas del Terrorismo y la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil (APHGC) recuerdan 40 años después a los 12 jóvenes estudiantes del instituto armado que fallecieron en el atentado perpetrado por la banda terrorista ETA en la madrileña Plaza de la República Dominicana con la exposición "12 vidas, una herida permanente".

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Una furgoneta comprada por 175.000 pesetas en el rastro de Madrid y cargada con 35 kilos de goma-2 estalló el 14 de julio de 1986 en la plaza de la República de Dominicana al paso de un convoy de estudiantes de la Academia de Tráfico de la Guardia Civil dejando un saldo de doce muertos: "La misión es preservar la memoria", ha dicho a EFE el comisario de la exposición, Manuel Aguilar.

"Hay que honrar a las víctimas y dar consuelo a los familiares, pero también dar a conocer estos hechos a la juventud", ha reflexionado Aguilar en la sede de la APHGC donde se despliegan 17 estaciones explicativas que abordan el atentado, así como la historia del terrorismo de ETA contra el benemérito cuerpo.

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Durante este recorrido pedagógico, el comisario indica que, de las cerca de 850 víctimas mortales del terrorismo etarra, 206 pertenecían a la Guardia Civil y que el instituto armado fue uno de los principales objetivos de ETA que, en el año 1986, provocó 46 muertes, siendo 22 de ellas guardiaciviles.

La primera víctima de ETA en 1968 fue el guardiacivil José Antonio Pardines y los dos últimos asesinatos que la banda perpetró en España fueron los agentes Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva Lezaun en julio de 2009 en Mallorca: la buena noticia es que esto no ha mermado la "paciente lucha" de la institución para erradicar la violencia, ha dicho Aguilar.

Este veterano documentalista considera que el final del terrorismo etarra fue una "conjunción virtuosa" entre los esfuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia, "pero también de la lucha de la sociedad civil, de la política y del Poder Judicial".

A punto de conmemorarse 40 años del trágico atentado, la exposición "12 vidas, una herida permanente", que cuenta con multitud de imágenes de la Agencia EFE, busca recordar a esos agentes con edades entre los 19 y los 26 años que llevaban meses estudiando en el cuerpo.

Hasta 73 de ellos iban en esos dos autobuses a las 7:45 de la mañana del 16 de julio y se dirigían a la Venta de la Rubia, a las afueras de Madrid, para realizar sus prácticas de motocicleta y, antes de poder enfilar la carretera M-30, fueron objetivo de una potente explosión que ocasionó daños a 100 metros a la redonda.

La exposición también repasa la complicada investigación que llevó a constatar que los autores del atentado habían sido los miembros del Comando Madrid, formado entre otros por los etarras José Ignacio de Juana Chaos y Antonio Troitiño, y que fue ordenado directamente por Santiago Arróspide Sarasola, alias Santi Potros.

El sumario del caso llevó a la celebración de hasta tres juicios y, después de que apenas un mes antes del primero la banda asesinara a la fiscal Carme Tagle, la Audiencia Nacional condenó a De Juana Chaos, Troitiño y sus colaboradores Esteban Nieto e Inés del Río a 2.232 años de prisión a cada uno.

El recorrido reserva un pequeño rincón para reflexionar sobre el papel que la prensa tuvo durante este atentado y muchos otros, una labor esencial, pero de la que Aguilar ha indicado que debe ceñirse a los hechos y no caer en especulaciones.

Esta muestra podrá visitarse gratuitamente en la sede de la APHGC en Madrid de lunes a viernes en horario de mañana hasta el próximo 24 de julio y, durante el mes de septiembre, se expondrá en el Centro Nicolás Salmerón de la capital de lunes a domingo durante todo el día. EFE

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