Tormentas o calor mantienen en aviso a 12 comunidades, con Baleares y Cataluña en naranja

Madrid, 10 jul (EFE).- Doce comunidades continúan este viernes bajo aviso por fuertes tormentas o por altas temperaturas, con especial incidencia en zonas del Mediterráneo, donde Cataluña y las Baleares están en naranja por temperaturas máximas que alcanzarán entre 39-40 grados, informa Aemet en su web.

En las Baleares, Mallorca está con nivel naranja (peligro importante) por valores que alcanzarán los 39-40 grados, sobre todo en el sur de la isla; En el resto del archipiélago, se ha activado el aviso amarillo por máximas entre 36 y 37 grados.

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Cataluña tiene aviso naranja en la provincia de Lleida por máximas de 37 grados en áreas del Pirineo; en el resto de la comunidad se mantiene la alerta amarilla por registros entre 36 y 3 grados y por tormentas, solo en la provincia de Lleida.

En Andalucía, el calor, más rebajado que en días anteriores, afectará a las provincias de Almería, Córdoba, Jaén y Málaga, donde hay aviso amarillo por máximas entre 36 y 38 grados.

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Aragón está en amarillo por calor con valores entre 36 y 38 grados y por fuertes tormentas y por lluvias, que en la provincia de Teruel dejarán acumulados cercanos a los 20 litros en una hora.

En Castilla y León hay aviso amarillo por fuertes tormentas, salvo en la provincia de Ávila, donde la alerta es por calor que alcanzará los 36 grados, mientras que en Castilla-La Mancha las provincias de Albacete y Toledo tienen nivel amarillo por calor, 36-39 grados, y Guadalajara por tormentas.

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La Comunidad de Madrid mantiene el nivel amarillo por calor en puntos del sur, oeste, las vegas, Henares y área metropolitana y por tormentas en zonas de la sierra.

Al este de la península la Región de Murcia está en amarillo por calor, con valores en torno a los 39 grados, mientras que en la Comunidad Valenciana las provincias de Castellón y Valencia están en amarillo por tormentas y por lluvias, con una precipitación acumulada de 20 litros en una hora; Alicante sigue con alerta por máximas de 36 grados.

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En la mitad norte peninsular Navarra está en amarillo por calor, donde el termómetro alcanzará los 34-37 grados, mientras que en La Rioja hay alerta por calor con registros hasta los 37 grados y por fuertes tormentas acompañadas de rachas muy fuertes, sin descartar chubascos localmente fuertes y granizo.

Las lluvias, hasta 15 litros en una hora, y las tormentas afectarán también a las provincias de Lugo y Ourense (Galicia), que han activado la alerta amarilla; En Ourense hay además aviso amarillo por calor.

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Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE