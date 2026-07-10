Espana agencias

Suplantan a Policía y Guardia Civil extorsionando por correo con falsos delitos sexuales

Guardar
Google icon

León, 10 jul (EFE).- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una campaña de suplantación a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al propio Incibe cuyo objetivo es extorsionar a las víctimas para que contesten a un correo electrónico en el que se le acusa de cometer una serie de delitos relacionados con la consumición de pornografía porque, si no lo hace, será detenido.

No es la primera vez que se difunde esta campaña de suplantación cuyo objetivo es asustar a las víctimas para que respondan por miedo a un arresto, ha informado este viernes el Incibe.

PUBLICIDAD

En las imágenes de los correos se observan errores como direcciones falsas.

Las instituciones oficiales en España utilizan dominios gubernamentales como @policia.es o @interior.es y, en este caso, el correo proviene de @actc.center y pide responder a un dominio inventado (@policiaciberdelincuencia.com).

PUBLICIDAD

Además utilizan saludos genéricos, ha señalado el Incibe, que detalla que en un correo de una autoridad judicial o policial real nunca se utilizaría un simple e informal "Hola".

También ha detallado que es frecuente que en este tipo de correos fraudulentos se produzca mezcla de idiomas, palabras inventadas, erratas o falta de rigor formal además de plazos urgentes e irreales, como límites de "72 horas" o "48 horas" para responder.

"La administración pública del Estado se rige por plazos legales en días hábiles y notificaciones formales por correo certificado o sede electrónica, nunca mediante amenazas de detención inmediata por correo común si no contestas en dos días", ha señalado el centro tecnológico, que ha recomendado a quienes hayan recibido ese correo electrónico que lo reporten a Incibe y a continuación lo eliminen.

"Nadie llevará a cabo investigaciones, ni se cumplirán las amenazas mencionadas en el correo. Se trata de un engaño que utiliza tácticas de ingeniería social con el fin de que sigas las instrucciones del ciberdelincuente para proporcionarle información personal. No respondas al correo electrónico, ya que esto permite a los delincuentes saber si tu cuenta está activa y les facilita continuar con el engaño", ha detallado Incibe.

En caso de que haber respondido al correo o seguido las indicaciones de este, el Incibe recomienda llamar al 017, Línea de Ayuda en Ciberseguridad, para recibir asesoramiento. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en España

Cada fase lunar nos cuenta una historia diferente. Explora cómo estas transformaciones han guiado calendarios, rituales y mitos a lo largo de la historia

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en España

Meghan Markle cambia de planes a última hora y viajará a Reino Unido con sus hijos Archie y Lilibet: el posible reencuentro con Carlos III cada vez más cerca

Ni la duquesa de Sussex ni sus hijos participarán en ningún acto público, a diferencia del príncipe Harry

Meghan Markle cambia de planes a última hora y viajará a Reino Unido con sus hijos Archie y Lilibet: el posible reencuentro con Carlos III cada vez más cerca

Juanma Moreno explica por qué no se mandó un ES Alert en el incendio de Almería para evacuar a la población: “Era generar confusión”

El Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz Cabello, ha incidido en que el sistema está diseñado para grandes áreas de cobertura, no en pequeñas poblaciones

Juanma Moreno explica por qué no se mandó un ES Alert en el incendio de Almería para evacuar a la población: “Era generar confusión”

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

La empresa pública Casa 47 inicia la evaluación de los inmuebles presentados en una convocatoria dotada con 100 millones de euros para ampliar la vivienda protegida permanente

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

ECONOMÍA

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

A qué hora juega hoy España contra Bélgica y dónde ver el partido: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo