Suplantan a Policía y Guardia Civil extorsionando por correo con falsos delitos sexuales

León, 10 jul (EFE).- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una campaña de suplantación a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al propio Incibe cuyo objetivo es extorsionar a las víctimas para que contesten a un correo electrónico en el que se le acusa de cometer una serie de delitos relacionados con la consumición de pornografía porque, si no lo hace, será detenido.

No es la primera vez que se difunde esta campaña de suplantación cuyo objetivo es asustar a las víctimas para que respondan por miedo a un arresto, ha informado este viernes el Incibe.

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En las imágenes de los correos se observan errores como direcciones falsas.

Las instituciones oficiales en España utilizan dominios gubernamentales como @policia.es o @interior.es y, en este caso, el correo proviene de @actc.center y pide responder a un dominio inventado (@policiaciberdelincuencia.com).

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Además utilizan saludos genéricos, ha señalado el Incibe, que detalla que en un correo de una autoridad judicial o policial real nunca se utilizaría un simple e informal "Hola".

También ha detallado que es frecuente que en este tipo de correos fraudulentos se produzca mezcla de idiomas, palabras inventadas, erratas o falta de rigor formal además de plazos urgentes e irreales, como límites de "72 horas" o "48 horas" para responder.

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"La administración pública del Estado se rige por plazos legales en días hábiles y notificaciones formales por correo certificado o sede electrónica, nunca mediante amenazas de detención inmediata por correo común si no contestas en dos días", ha señalado el centro tecnológico, que ha recomendado a quienes hayan recibido ese correo electrónico que lo reporten a Incibe y a continuación lo eliminen.

"Nadie llevará a cabo investigaciones, ni se cumplirán las amenazas mencionadas en el correo. Se trata de un engaño que utiliza tácticas de ingeniería social con el fin de que sigas las instrucciones del ciberdelincuente para proporcionarle información personal. No respondas al correo electrónico, ya que esto permite a los delincuentes saber si tu cuenta está activa y les facilita continuar con el engaño", ha detallado Incibe.

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En caso de que haber respondido al correo o seguido las indicaciones de este, el Incibe recomienda llamar al 017, Línea de Ayuda en Ciberseguridad, para recibir asesoramiento. EFE