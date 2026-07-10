Sin rastro de nuevas víctimas en las batidas de la Guardia Civil en el incendio de Almería

Almería, 10 jul (EFE).- La Guardia Civil no ha localizado por el momento ninguna nueva víctima durante las batidas que está realizando por el interior de las viviendas situadas en las zonas ya extinguidas del incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

Según ha informado la Comandancia, en paralelo a estas inspecciones, la evolución de la emergencia ha obligado a desalojar de manera preventiva a unas 50 personas ubicadas en la zona del Marchal, en el término municipal de Lubrín (Almería).

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En cuanto al estado de las infraestructuras, continúan totalmente cortadas al tráfico la autovía A-7 entre los kilómetros 709 y 714, así como la carretera autonómica AL-6109 entre los kilómetros 0 y 18.

Las labores de búsqueda en el perímetro quemado tienen como prioridad dar con el paradero de las personas que continúan sin localizar tras la huida precipitada del fuego, cifradas en 23 según los datos oficiales del Gobierno andaluz, a los que se suman los 12 fallecidos confirmados.

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Para efectuar estos rastreos, el instituto armado ha desplegado sobre el terreno a efectivos de montaña, del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y a unidades territoriales equipadas con vehículos especiales, quienes trabajan de forma coordinada con el apoyo de la Policía Local.

Además para canalizar los datos y garantizar la atención, se mantiene habilitada una zona específica para las familias en el cuartel de la Guardia Civil de Los Gallardos.

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A este punto puede dirigirse presencialmente cualquier ciudadano que no logre contactar con un allegado o que necesite comunicar alguna incidencia relacionada con el operativo de búsqueda. EFE

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