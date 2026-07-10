Espana agencias

Sin rastro de nuevas víctimas en las batidas de la Guardia Civil en el incendio de Almería

Guardar
Google icon

Almería, 10 jul (EFE).- La Guardia Civil no ha localizado por el momento ninguna nueva víctima durante las batidas que está realizando por el interior de las viviendas situadas en las zonas ya extinguidas del incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

Según ha informado la Comandancia, en paralelo a estas inspecciones, la evolución de la emergencia ha obligado a desalojar de manera preventiva a unas 50 personas ubicadas en la zona del Marchal, en el término municipal de Lubrín (Almería).

PUBLICIDAD

En cuanto al estado de las infraestructuras, continúan totalmente cortadas al tráfico la autovía A-7 entre los kilómetros 709 y 714, así como la carretera autonómica AL-6109 entre los kilómetros 0 y 18.

Las labores de búsqueda en el perímetro quemado tienen como prioridad dar con el paradero de las personas que continúan sin localizar tras la huida precipitada del fuego, cifradas en 23 según los datos oficiales del Gobierno andaluz, a los que se suman los 12 fallecidos confirmados.

PUBLICIDAD

Para efectuar estos rastreos, el instituto armado ha desplegado sobre el terreno a efectivos de montaña, del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y a unidades territoriales equipadas con vehículos especiales, quienes trabajan de forma coordinada con el apoyo de la Policía Local.

Además para canalizar los datos y garantizar la atención, se mantiene habilitada una zona específica para las familias en el cuartel de la Guardia Civil de Los Gallardos.

A este punto puede dirigirse presencialmente cualquier ciudadano que no logre contactar con un allegado o que necesite comunicar alguna incidencia relacionada con el operativo de búsqueda. EFE

mma-mro/fs/acm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en España

Cada fase lunar nos cuenta una historia diferente. Explora cómo estas transformaciones han guiado calendarios, rituales y mitos a lo largo de la historia

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en España

Meghan Markle cambia de planes a última hora y viajará a Reino Unido con sus hijos Archie y Lilibet: el posible reencuentro con Carlos III cada vez más cerca

Ni la duquesa de Sussex ni sus hijos participarán en ningún acto público, a diferencia del príncipe Harry

Meghan Markle cambia de planes a última hora y viajará a Reino Unido con sus hijos Archie y Lilibet: el posible reencuentro con Carlos III cada vez más cerca

Juanma Moreno explica por qué no se mandó un ES Alert en el incendio de Almería para evacuar a la población: “Era generar confusión”

El Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz Cabello, ha incidido en que el sistema está diseñado para grandes áreas de cobertura, no en pequeñas poblaciones

Juanma Moreno explica por qué no se mandó un ES Alert en el incendio de Almería para evacuar a la población: “Era generar confusión”

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

La empresa pública Casa 47 inicia la evaluación de los inmuebles presentados en una convocatoria dotada con 100 millones de euros para ampliar la vivienda protegida permanente

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

ECONOMÍA

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

A qué hora juega hoy España contra Bélgica y dónde ver el partido: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo