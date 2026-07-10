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Saiz destaca el "éxito" de la regularización con "piedras en el camino desde minuto cero"

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Santander, 10 jul (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que el proceso de regularización extraordinario es "un éxito" aunque se le han puesto "piedras en el camino desde el minuto cero" y lo han querido frenar "en esa carrera ultra" y de "discursos xenófobos que caen por su propio peso".

La ministra y portavoz del Gobierno se ha pronunciado así en el Foro de la Cadena Ser en Cantabria en Santander, donde ha defendido la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, que considera "un ejemplo de un procedimiento exitoso".

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"Es un ejemplo mundial y un orgullo de país", ha asegurado, antes de añadir que muchos países se interesan y preguntan por ello.

También ha dicho que, con este proceso, España se sitúa como "faro" de promoción de los derechos humanos y que la migración es clave además para el sostenimiento del Estado del Bienestar y "para seguir creciendo".

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Calcula que para después de verano se pueda hacer un balance final de este proceso, que acabó el 30 de junio con 1.170.000 solicitudes registradas.

Elma Saiz ha advertido de que este procedimiento ha estado "bien diseñado" y "planificado" porque sabían "que había interesados en que fracasara, y tienen nombres y apellidos".

Pero a su juicio, el proceso tiene una "triple legitimación" social, por la Iniciativa Legislativa Popular que lo solicitaba, política, porque solo voto en contra Vox, y económica, por su impacto en el progreso del país.

Y ha manifestado que, más allá de las cifras, detrás de cada solicitud "hay historias humanas y proyectos de vida".

Ha hablado del Plan de Integración y Ciudadanía, dotado con más de 500 millones de euros en su primer año, y que busca fortalecer la cohesión social de los migrantes mediante 10 objetivos y 16 medidas.

En este foro a la ministra le han preguntado por las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que ha dicho que los inmigrantes tienen deberes además de derechos, Saiz ha asegurado que se queda "por jerarquía" con el "espaldarazo absoluto" que el papa León XIV dio el proceso de regularización en su reciente visita a España.

Ha rechazado que se traslade la idea de que se viene a España a cobrar "paguitas" y ha señalado el alto grado de cualificación de las personas que vienen a España y que lo que quieren "desarrollar un proyecto de vida y vivir sin miedo y con tranquilidad". EFE

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