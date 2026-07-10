Rescatados de madrugada 22 migrantes en una patera al sur de Mallorca

Palma, 10 jul (EFE).- Un total de 22 personas de origen magrebí han sido rescatadas este viernes de madrugada en una patera localizada a 10 millas de la isla de Cabrera, al sur de Mallorca.

En el rescate, que se ha producido a las 2:40 horas, han intervenido los equipos de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil del puesto de Santanyí, ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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Además, la Delegación del Gobierno ha informado de la llegada de otros 7 migrantes en una embarcación sobre las 22:00 horas del jueves a Es Caló, en Formentera, en una jornada en la que en total arribaron nueve pateras a las islas con al menos 120 ocupantes.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado en Baleares 161 llegadas de pateras con 3.013 inmigrantes en situación irregular.

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Durante 2025 arribaron a las islas 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE