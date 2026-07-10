Ramis dirige su primer entrenamiento al frente de Osasuna

Pamplona, 10 jul (EFE).- Osasuna ha iniciado este viernes la pretemporada con una sesión a puerta abierta en Tajonar en la que el nuevo técnico, Luis Miguel Ramis, ha trabajado con 26 futbolistas en su primer día como rojillo.

La primera sesión dirigida por Luis Miguel Ramis ha combinado trabajo de acondicionamiento físico con ejercicios de pase y posesiones en diferentes espacios.

La única ausencia ha sido la de Ante Budimir, que se incorporará al grupo en los próximos días tras concluir el pasado viernes su participación en el Mundial.

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También han participado en el entrenamiento y formarán parte de la pretemporada los jugadores del Promesas Unai Santos, Miguel Auría, Rafa Fernández, Álex Jiménez, Mauro Echegoyen, Anai Morales y Asier Bonel.

El equipo completará mañana su segunda sesión de trabajo, también a puerta abierta en Tajonar, a partir de las 10:00 horas. EFE

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